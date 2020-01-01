В Чернигове дезинфицируют суд, у подозреваемого выявили COVID-19

Судья, секретарь и полицейские, которые контактировали с подозреваемым - на самоизоляции.

В Черниговском райсуде у одного из подозреваемых был обнаружен коронавирус. В здании суда проводят дезинфекцию. Все сотрудники полиции, которые контактировали с подозреваемым, а также работники суда находятся на самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Черниговского районного суда.

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“19 апреля Черниговским районным судом Черниговской области рассматривалось дело об избрании меры пресечения лицу, которое находилось длительное время в розыске и было задержано сотрудниками полиции после возвращения на территорию Украины из Республики Польша“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд избрал задержанному меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, ранее в Польше задержали немца, который выдавал себя за украинского генерала. Немец хранил оружие в доме.

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