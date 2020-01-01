Компания помогает Украине, Индии, Узбекистану, Казахстану, Молдове, Филиппинам и Мьянме в борьбе с пандемией.

Пока весь мир панически запасается продуктами питания и базовыми медикаментами, группа фармацевтических компаний “Кусум” активно помогает победить смертельный вирус и спасти человечество от гибели. На данный момент компания присоединилась к борьбе с COVID-19 в Украине, Индии, Узбекистане, Казахстане, Молдове, Филиппинах и Мьянме. Общая сумма социальной помощи уже составила более 21 миллиона в гривневом эквиваленте. И это еще не все.

Группа фармацевтических компаний “Кусум”, включающая украинский фармацевтический завод “Кусум Фарм” и дистрибьютора “Гледфарм ЛТД“, полностью поддерживает все меры, принятые Кабмином по борьбе с COVID-19. Кроме того, компания на собственном примере показывает, насколько важно работодателю заботиться о своих сотрудниках в условиях пандемии. Во всех отделениях и офисах “Кусум” введен жесткий противоэпидемический режим. Производство налажено, чтобы беспрерывно обеспечивать пациентов качественными, безопасными и эффективными лекарственными средствами. Те сотрудники, эффективная работа которых возможна в дистанционном режиме, работают дома.

Антибактериальное мыло

“Кусум” заботится о людях. Именно поэтому руководство приняло решение о запуске социального проекта, в рамках которого уже была предоставлена благотворительная помощь в виде бесплатной передачи лекарств на общую сумму около 3 млн грн.(в розничных ценах). Эксперты составили список самых эффективных препаратов, которые могут понадобиться при лечении бактериальных осложнений коронавирусной инфекции. В частности, это препараты азитромицина, левофлоксацина, линезолида, а также антигистаминные средства и препараты для симптоматического лечения гриппа и ОРВИ. Также, в рамках социального проекта, в ближайшее время 8 тысяч врачей получат современные наборы индивидуальной защиты.

Антисептик

Социальные инициативы на благотворительной основе в сложное для всего мира время несут особую важность. Поэтому корпорация “Кусум” присоединилась к благотворительности во всех странах, где ведет свою деятельность. В частности, сотрудники компании перечислили сумму своей однодневной заработной платы в благотворительные фонды для борьбы с COVID-19.

“Мы очень гордимся тем, что наша команда решила принять активное участие в борьбе со всемирной пандемией. Кроме корпоративной программы помощи, практически все сотрудники “Кусум” выразили желание помочь врачам и пациентам. Сейчас очень важны высокая сознательность, самоорганизованность и слаженность действий. Спекулировать на ценах на остро необходимые лекарства, медицинское оборудование, а также на средствах индивидуальной защиты считаю недопустимым, особенно в такое тяжелое время, когда все люди должны сплотиться и оказывать посильную помощь друг другу”, - прокомментировал Раджив Гупта, генеральный директор группы компаний “Кусум”.

Костюмы одноразовые

Врачи и фармацевты сегодня сражаются на передовой, где по ту сторону фронта очень сильный противник.

“Ангелы живут среди нас” - именно этот слоган лег в основу креативного ролика, в главных ролях которого - врач и фармацевт. Современные герои с экранов телевизора дают практические и понятные рекомендации, как вести себя во время пандемии.

Фармацевтическая компания “Кусум” планирует помогать миру в борьбе с COVID-19 до тех пор, пока вирус не будет повержен. Корпорация будет предоставлять благотворительную помощь и внедрять социально значимые проекты.

Оставайтесь дома, сохраняйте спокойствие и будьте здоровы!

Поки весь світ панічно запасається продуктами харчування і базовими медикаментами, група фармацевтичних компаній “Кусум“ активно допомагає перемогти смертельний вірус і врятувати людство від масової загибелі. На даний момент компанія приєдналася до боротьби з COVID-19 в Україні, Індії, Узбекистані, Казахстані, Молдові, Філіппінах і М'янмі. Загальна сума соціальної допомоги вже склала понад 21 мільйон у гривневому еквіваленті. І це ще не все.

Група фармацевтичних компаній “Кусум“, що включає український фармацевтичний завод “Кусум Фарм“ та дистриб'ютора “Гледфарм ЛТД“, повністю підтримує всі заходи, прийняті Кабміном по боротьбі з COVID-19. Крім того, компанія на власному прикладі показує, наскільки важливо роботодавцю піклуватися про своїх співробітників в умовах пандемії. У всіх відділеннях і офісах “Кусум“ введений жорсткий протиепідемічний режим. Виробництво налагоджене, щоб безперервно забезпечувати пацієнтів якісними, безпечними та ефективними лікарськими засобами. Ті співробітники, ефективна робота яких можлива в дистанційному режимі, працюють вдома.

“Кусум“ піклується про людей. Саме тому керівництво прийняло рішення про запуск соціального проекту, в рамках якого вже була надана благодійна допомога у вигляді безкоштовної передачі ліків на загальну суму близько 3 млн грн. (в роздрібних цінах). Експерти склали список найефективніших препаратів, які можуть знадобитися при лікуванні бактеріальних ускладнень коронавирусной інфекції. Зокрема, це препарати азитроміцину, левофлоксацину, лінезоліду, а також антигістамінні засоби і препарати для симптоматичного лікування грипу та ГРВІ. Також, в рамках соціального проекту, найближчим часом 8 тисяч лікарів отримають сучасні набори індивідуального захисту.

Соціальні ініціативи на благодійній основі в складний для всього світу час несуть особливу важливість. Тому корпорація “Кусум“ приєдналася до благодійності у всіх країнах, де веде свою діяльність. Зокрема, співробітники компанії перерахували суму своєї одноденної заробітної плати в благодійні фонди для боротьби з COVID-19.

“Ми дуже пишаємося тим, що наша команда вирішила взяти активну участь в боротьбі зі світовою пандемією. Крім корпоративної програми допомоги, практично всі співробітники “Кусум“ висловили бажання допомогти лікарям і пацієнтам. Зараз дуже важливі висока свідомість, самоорганізованість і злагодженість дій. Спекулювати на цінах на гостро необхідні ліки, медичне обладнання, а також на засобах індивідуального захисту вважаю неприпустимим, особливо в такий важкий час, коли всі люди повинні згуртуватися і надавати посильну допомогу один одному“, - прокоментував Раджив Гупта, генеральний директор групи компаній “Кусум“.

Лікарі та фармацевти сьогодні борються на передовій, де по той бік фронту дуже сильний противник.

“Ангели живуть серед нас“ - саме цей слоган ліг в основу креативного ролика, в головних ролях якого - лікар і фармацевт. Сучасні герої з екранів телевізора дають практичні та зрозумілі рекомендації, як поводитися під час пандемії.

Фармацевтична компанія “Кусум“ планує допомагати світу в боротьбі з COVID-19 до тих пір, поки вірус не буде переможений. Корпорація надаватиме благодійну допомогу і впроваджуватиме соціально значущі проекти.

Залишайтеся вдома, зберігайте спокій і будьте здорові!

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине.