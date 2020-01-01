Ляшко: Пандемия в Украине двигается по польскому сценарию

Главный санитарный врач рассказал о деталях ситуации в Украине.

Главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что пандемия коронавируса в Украине развивается примерно так же, как в Польше.

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Об этом он заявил в эфире передачи "Сніданок з 1+1", видео обнародовано на видеохостинге YouTube.

По данным Ляшко, рост числа инфицированных в Украине может продолжаться дольше, чем в Испании или Италии. Между тем, ожидается, что этот процесс будет менее резким.

Мы прогнозировали начало пика с 14-17 апреля, а дальше мы говорили - нам не нужен пик, который будет стремительно развиваться за 2-3 дня. Нам нужен пик, который будет продолжительным во времени, поэтому сейчас мы видим снижение заболеваемости, но это не должно вводить в заблуждение - это временное снижение. Мы выходим на определенное плато (временной период, когда количество зараженных перестает прогрессировать и стабилизируется, - ред.). Наша задача, чтобы это плато не пошло стремительно вверх, поэтому мы призываем придерживаться карантинных мер, - сказал Ляшко.

Также санврач отметил, что невозможно точно спрогнозировать, как долго будет продолжаться пик заболеваемости, потому что в разных странах сценарии развития пандемии развиваются по-разному.

Мы не хотим рассматривать сценарии Италии и Испании - мы делаем все, чтобы не идти по этим сценариям. Сейчас Украина идет по сценарию Польши, и наши превентивные меры, которые были приняты, показывают, что динамика и кривая заболеваемости в нашей стране проходит так, как проходила в Польше, - сказал он.

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По данным Ляшко, в Польше уже вышли на определенное плато эпидемии, которое сейчас продолжается. Польше удалось избежать огромной нагрузки на учреждения здравоохранения.

Мы смотрим, что поляки тоже вышли на определенное плато, и оно продолжается. Да, оно может продолжаться дольше, чем в Италии и Испании, но будет без пиковой нагрузки, что покажет как раз то, чего мы хотели достичь: нам нужен результат без пика, когда одновременно большое количество прибудет в отделение интенсивной терапии, - отметил он.

Напомним, в Николаевской области зафиксировали первую смерть от коронавируса. От COVID-19 скончалась 81-летняя женщина.

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