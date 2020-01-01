В Виннице мужчина жестоко зарезал бездомного

Убийство произошло во время распития алкогольных напитков.

В Виннице 43-летний мужчина жестоко зарезал бездомного. Тело потерпевшего с признаками насильственной смерти обнаружили в заброшенном здании на улице Нечуй-Левицкого, 19 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Как сообщается, сотрудники полиции в течение нескольких часов установили личность погибшего. Им оказался 33-летний уроженец Липовецкого района, который в последнее время жил на улице.

Опросив лиц, с которыми в последнее время общался потерпевший, оперативники установили подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался 43-летний житель Винницы, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения. В содеянном подозреваемый сознался. У него оперативники изъяли орудие убийства, - говорится в сообщении.

По словам убийцы, во время распития алкогольных напитков между собутыльниками возникла ссора, во время которой он нанес бездомному несколько ножевых ударов в шею. Поняв, что собутыльник погиб, он пошел пить в другую компанию, где его задержали полицейские.

Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ. Убийце грозит до 15 лет за решеткой.

Орудие убийства vn.npu.gov.ua

Напомним, ранее в лесополосе Киева нашли труп в мешке. Останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу, полицейские устанавливают личность погибшего.

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