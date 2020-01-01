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У освобожденных из плена украинцев не обнаружили COVID-19

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Тестирование было проведено каждому освобожденногому.
Освобожденные украинцы не инфицированы коронавирусом
Освобожденные украинцы не инфицированы коронавирусом
Офис президента

У освобожденных в ходе очедного обмена пленными украинцев не выявили смертельного вируса COVID-19. 

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента по итогам селекторного совещания руководителя Офиса президента Андрея Ермака с главами ОГА.

По предварительной информайии, глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко отчитался, что все освобожденные украинцы прошли ПЦР-тестирование на коронавирус и получили отрицательные результаты.

Сейчас все они находятся на обсервации с обеспечением соответствующей охраны. По истечении 14-дневного срока обсервации они еще раз пройдут ПЦР-тесты, - сказано в сообщении.

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Напомним, из-за нарушений карантина мэрами Одессы и Харькова займется МВД. В двух городах-миллионниках продолжают работать рынки, поскольку мэры не распорядились об их закрытии.

 

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Теги: обмен пленными, освобожденные украинцы, коронавирус
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