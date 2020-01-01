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Последствия пожаров в Чернобыльской зоне: Видео с воздуха

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Последствия лесных пожаров в Житомирской области засняли с дрона.
Пожары в Чернобыльской зоне
Пожары в Чернобыльской зоне
скриншот

Команда "Dronarium Украина" с высоты птичьего полета запечатлела последствия лесных пожаров в Чернобыльской зоне. Аэросъемку уничтоженных огнем сел и деревьев опубликовали на Facebook-странице "Dronarium Украина". 

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Аэросъемку вели с дрона над пострадавшими от пожаров селах Личманы, Магдин, и пгт Полесское. На видео также запечатлены последствия возгораний в Овручском районе Житомирской области, на границе с Беларусью.

"80 секунд грустного видео, которое мы сняли за несколько дней, с помощью дрона. Не хочется ничего комментировать, просто взгляните... Покажите обязательно тем, кто до сих пор сжигает траву, считая это нормальным", - прокомментировали создатели видео.



Напомним, ГСЧС показала быт спасателей, борющихся с пожарами в Чернобыльской зоне.

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Теги: Чернобыльская зона, пожар, дрон
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