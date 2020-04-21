В женском монастыре под Хмельницким произошла вспышка COVID-19

Заразились 5 человек.

В Свято-Преображенском монастыре УПЦ МП в селе Головчинцы Хмельницкой области выявили уже 5 зараженных коронавирусом.

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Об этом рассказал глава Хмельницкой областной госадминистрации Дмитрий Габинет, передает Укринформ.

В монастыре в Головчинцах есть пять больных лиц: три монахини, священник и послушник. На стационарном лечении находятся 2 монашки, в Хмельницкой инфекционной больнице, 3 человека - на амбулаторном лечении по месту своего постоянного пребывания, - отметил председатель ОГА.

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По состоянию на утро 21 апреля в области, по словам главы Хмельницкой ОГА, лабораторно подтверждено 55 случаев COVID-19, четверо человек скончалось.

Напомним, Киево-Печерская Лавра попросила помощи у людей. Киево-Печерская Лавра, где бушует эпидемия коронавируса, нуждается в деньгах. Средства нужны для лечения заболевших коронавирусной инфекцией.

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