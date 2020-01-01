Погода в Украине на 22 апреля: Солнце и холодный ветер

В Украине ожидается прохладная погода без осадков.

Погода в среду, 22 апреля, в Украине будет солнечной и прохладной. Осадков не ожидается. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +11 до + 17 градусов тепла, ночью от +3 до +5;

На севере Украины температура днем +12… +14, ночью +3…+5;

В центральных областях температура днем от +11 до +15, ночью от +3 до +5;

На востоке страны днем от +10 до +14, ночью от +2 до +5;

На юге Украины днем от +12 до +15 градусов, ночью от +3 до +6;

В Крыму днем +12… +14, ночью +3… +5;

В Киеве днем +11… +13, ночью +3… +5.

Погода в Украине 22 апреля meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко в среду, 22 апреля, в Украине погода особо не изменится. Холодный ветер будет дуть с северного и северо-западного направления.

Днем ​​воздух успеет прогреться лишь до + 10… + 14 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье, + 14… + 17 градусов. В среду Украину черкнет атмосферный фронт, поэтому возможны отдельные слабые дожди на западе, в центральной части и на востоке. Но осадки предполагаются настолько слабыми, что могут заменяться просто увеличением облачности. Юг Украины каких-либо существенных осадков, даже серьезной облачности, избежит – будет солнечно,- пишет Диденко.

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