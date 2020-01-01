Музейщики выступили против открытия музеев во время карантина

Работники отрасли опасаются, что это повлечет убытки для музеев и поставит под угрозу здоровье персонала.

Музейное сообщество обратилось к властям с просьбой не открывать музеи до окончания карантина. Об этом написал в Facebook художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.

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Он отметил, что в каждом зале музея должны находиться смотрители, которыми, как правило, являются пожилые люди, зачастую живущие в отдаленных районах города. Сейчас они на самоизоляции дома. Если запускать музеи до восстановления работы общественного транспорта, музеи не смогут оплачивать подвоз своих работников. К тому же в условиях ограниченной посещаемости заработок музеев не покроет расходы на их работу.

Возможно, для небольших музеев в небольших городах этой проблемы не существует. Но в Киеве, в Одессе, Львове, Днепре музеи к этому не готовы. Я говорил с коллегами из этих городов – и наши позиции полностью совпали. Музейное сообщество просит вас пересмотреть решение об открытии музеев. Думаю, разумнее было оставить его на усмотрение музеев, - написал Ройтбурд.

Напомним, ранее сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на ближайшем заседании Кабинета министров он предложит продлить карантин до 12 мая, однако в несколько смягченном варианте. Например, планируется разрешить прогулки в парках, походы в музеи или библиотеки – при использовании масок, сохранения дистанции и отсутствии симптомов болезни.

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