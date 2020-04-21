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Пираты захватили украинца в плен у берегов Бенина - МИД

Комментариев: 1
Гражданина Украины захватили и вывезли в неизвестном направлении пираты.
Судно "Tommi Ritscher"
Судно "Tommi Ritscher"
vesselfinder.com

20 апреля у берегов Бенина пираты атаковали судно "Tommi Ritscher" и захватили в плен одного члена экипажа судна из Украины. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на руководителя Департамента консульской службы МИД Сергея Погорельцева.

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Погорельцев сообщил, что 20 апреля Посольство Украины в ФРГ получило информацию о пиратском нападении на корабль "Tommi Ritscher".

"По предварительной информации, в результате нападения захвачен и вывезен в неизвестном направлении один гражданин Украины – член экипажа судна", - отметил он.

Дипломат рассказал, что Генконсульство Украины в Гамбурге контактирует с оператором судна и выясняет обстоятельства ЧП. Посольство Украины в Нигерии обратилось в правоохранительные органы Бенина, чтобы подтвердить факт захвата украинца.

"Дело находится на контроле причастных зарубежных дипломатических учреждений Украины и Департамента консульской службы МИД", - добавил Погорельцев.

Напомним, ранее в плен к пиратам попали 7 украинских моряков.

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Теги: пираты, Бенин, судно, украинские моряки
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Комментариев (1)
direktor_b    21.04.2020, 18:48
Оценка:  +1
direktor_b
Когда обмен пленных?
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