Как с пользой провести время на карантине: начинайте инвестировать

Привычный ритм жизни людей быстро изменился под влиянием коронавируса. Встречи с друзьями, поход на концерт, в театр или в ресторан перешли из стандартного режима - оффлайн - в виртуальный мир. Теперь нам абсолютно нормально слышать: «Увидимся вечером в Zoom». Абсолютно приемлемо смотреть live-трансляцию выступления любимого артиста в Instagram или Youtube, и заказывать доставку продуктов из супермаркета к двери дома.

Карантин научил нас быстро адаптироваться к новой реальности, где слова «виртуально», «дистанционно» - не модный тренд, а уже привычное явление. Поэтому когда, как не сейчас, пользоваться всеми возможностями онлайна.

Самое время обратить внимание на трейдинг – возможность получения прибыли на финансовых рынках онлайн. Если внимательно присмотреться, можно отметить, что даже в условиях экономического кризиса ряд компаний чувствуют себя вполне неплохо. В частности, можно говорить о компаниях, предоставляющих доставку продуктов и товаров (например Amazon). Еще один выгодный сегмент для инвестиций – это акции компаний, предоставляющих развлекательные услуги в удаленном режиме (Netflix), а также социальные сети (такие, как Facebook), мессенджеры (Slack), компании предоставляющие услуги онлайн-конференции (например Zoom).

Отслеживая последние новости, вы вполне сможете составить достаточно адекватную картину того, что сегодня происходит на рынке и каковы тенденции. А это значит, что вы вполне можете спрогнозировать, какие акции будут расти, а какие снижаться. Этого вполне достаточно, чтобы успешно начать вкладывать деньги в акции ведущих мировых компаний.

Заработать на рынке акций может практически любой человек – для этого не нужно быть миллионером и гуру финансового рынка. Но, безусловно, очень многое зависит от выбора торговой платформы. Она должна быть удобна для инвестирования и надежна, позволять торговать, оставаясь дома, а также предоставлять необходимые сервисы для анализа акций.

Торговый терминал Forex Club Libertex отвечает всем этим критериям. Эта платформа доступна на телефонах с операционными системами iOs и Android, а значит использовать ее можно на любом телефоне буквально не вставая с дивана. Вы можете скачать ее прямо сейчас. Вам останется всего лишь зарегистрироваться и пополнить автоматически открытый для вас счет. После этого можно начинать торговать. Выберите акцию и спрогнозируйте направление движения ее цены. Если вы ожидаете, что цена акции будет расти, то вам надо будет ее купить. Если вы полагаете, что стоимость выбранной вами акции будет падать, то вам нужно будет ее продать. Определившись с направлением - просто нажмите соответствующую кнопку в торговой платформе.

Если вы не хотите тратить время на анализ рынка, то вы можете воспользоваться помощью экспертов Forex Club Libertex . Закажите онлайн консультацию у специалистов, которые имеют многолетний опыт успешной работы на финансовых рынках. Эксперты Forex Club Libertex помогут вам выбрать наиболее подходящие акции и определиться с направлением сделки.

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Як з користю провести час на карантині: починайте інвестувати

Звичний ритм життя людей швидко змінився під впливом коронавіруса. Зустрічі з друзями, похід на концерт, в театр або в ресторан перейшли зі стандартного режиму - оффлайн - в віртуальний світ. Тепер нам абсолютно нормально чути: «Побачимося ввечері в Zoom». Абсолютно прийнятно дивитися live-трансляцію виступу улюбленого артиста в Instagram або Youtube, і замовляти доставку продуктів з супермаркету до дверей квартири.

Карантин навчив нас швидко адаптуватися до нової реальності, де слова «віртуально», «дистанційно» - не модний тренд, а вже звичне явище. Тому коли, як не зараз, користуватися всіма можливостями онлайну.

Саме час звернути увагу на трейдинг - можливість заробітку на фінансових ринках онлайн. Якщо уважно придивитися, можна відзначити, що навіть в умовах економічної кризи ряд компаній відчувають себе цілком непогано. Зокрема, можна говорити про компанії, які здійснюють доставку продуктів і товарів (наприклад Amazon). Ще один вигідний сегмент для інвестицій - це акції компаній, які надають розважальні послуги в дистанційному режимі (Netflix), а також соціальні мережі (такі, як Facebook), месенджери (Slack), компанії, які надають послуги онлайн-конференції (наприклад Zoom).

Відстежуючи останні новини, ви цілком зможете скласти досить адекватну картину того, що сьогодні відбувається на ринку і які є тенденції. А це означає, що ви цілком можете спрогнозувати, які акції будуть рости, а які знижуватися в ціні. Цього цілком достатньо, щоб успішно почати вкладати гроші в акції провідних світових компаній.

Заробити на ринку акцій може практично будь-яка людина - для цього не потрібно бути мільйонером і гуру фінансового ринку. Але, безумовно, дуже багато залежить від вибору торгової платформи. Вона повинна бути зручна для інвестування і надійна, дозволяти торгувати, залишаючись вдома, а також надавати необхідні сервіси для аналізу акцій.

Торговий термінал Forex Club Libertex відповідає всім цим критеріям. Ця платформа доступна на телефонах з операційними системами IOS і Android, а значить використовувати її можна на будь-якому телефоні буквально не встаючи з дивана. Ви можете завантажити її прямо зараз. Вам залишиться лише зареєструватися і поповнити відкритий для вас рахунок. Після цього можна починати торгувати. Виберіть акцію і спрогнозуйте напрямок руху її ціни. Якщо ви очікуєте, що ціна акції буде зростати, то вам треба буде її купити. Якщо ви вважаєте, що вартість обраної вами акції буде знижуватися, то вам потрібно буде її продати. Визначившись з напрямком - просто натисніть відповідну кнопку в торговій платформі.

Якщо ви не хочете витрачати час на аналіз ринку, то ви можете скористатися допомогою експертів Forex Club Libertex. Замовте онлайн консультацію у фахівців, які мають багаторічний досвід успішної роботи на фінансових ринках. Експерти Forex Club Libertex допоможуть вам вибрати найбільш підходящі вам акції і визначитися з напрямком угоди.

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