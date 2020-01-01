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От коронавируса умерла 43-летняя пациентка из Почаева

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Вспышку коронавируса в городе связывают с Почаевской Лаврой.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

43-летняя жительница Почаева умерла от коронавируса в городской больнице Тернополя через два часа после госпитализации. До этого пациентка 4 дня находилась в больнице Почаева, куда ее доставили в тяжелом состоянии. Об этом в эфире местного телеканала "ФМ" сообщил директор Тернопольской городской больницы скорой помощи Ярослав Чайковский.

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"Пациентка 1976 года рождения поступила в заведение в воскресенье в 19.30 и в 21.30 в нее была констатирована смерть. Она поступила с диагнозом COVID-19. Тяжелое состояние. В больнице она находилась всего 2 часа. За это время нам удалось подключиться к вене, перевести больную на аппарат искусственной вентиляции легких, но все меры не дали желаемого результата", - сообщил Чайковский.

Изначально женщину госпитализировали в Почаевскую больницу в тяжелом состоянии. Там заболевшая находилась 4 дня перед тем, как ее доставили в Тернополь. 

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Чайковский рассказал, что 20 апреля в больницу Тернополя привезли еще одну пациентку из Почаева. Она находится в тяжелом состоянии. 

На данный момент в Почаеве подтверждено не менее 25 случаев инфицирования COVID-19. Вспышку коронавируса в городе связывают с Почаевской Лаврой. 



Напомним,настоятель Почаевской Лавры не хочет помогать медикам, и скрывает вспышку коронавируса в Лавре.

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Теги: Почаевская лавра, Почаев, коронавирус
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