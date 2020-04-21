Полмиллиона жителей ОРДЛО испытывают нехватку еды – ООН

После шести лет войны оккупированные районы Украины стали зоной потенциального голода.

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 500 тысяч человек испытывают острую нехватку пищевых продуктов. Об этом сообщает говорится в отчете Всемирной продовольственной программы ООН по итогам 2019 года.

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Составители отчета отметили, что не имеют достаточно данных, чтобы оценить количество людей, которые находятся на грани нехватки продуктов в ОРДЛО.

В ООН отмечают, что гуманитарные потребности в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будут оставаться серьезными и в 2020 году из-за шестилетней войны. Самым уязвимым является городское население.

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По данным Всемирной продовольственной программы, в 2019 году больше всего людей имели проблемы с продовольствием в Йемене (15,9 млн человек), Демократической Республике Конго (15,6 млн), Афганистане (11,3 млн), Венесуэле (9,3 млн ) и в Эфиопии (8 млн).

Напомним, освобожденные на прошлой неделе украинцы заявляют о пытках в плену у боевиков. Оккупанты применяли к пленным военным и гражданским лицам физическое, психологическое и сексуальное насилие.

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