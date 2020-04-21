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Полмиллиона жителей ОРДЛО испытывают нехватку еды – ООН

Комментариев: 5
После шести лет войны оккупированные районы Украины стали зоной потенциального голода.
Жителям ОРДЛО грозит голод, считают в ООН
Жителям ОРДЛО грозит голод, считают в ООН
Пресс-служба Гуманитарного штаба Рината Ахметова

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 500 тысяч человек испытывают острую нехватку пищевых продуктов. Об этом сообщает говорится в отчете Всемирной продовольственной программы ООН по итогам 2019 года.

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Составители отчета отметили, что не имеют достаточно данных, чтобы оценить количество людей, которые находятся на грани нехватки продуктов в ОРДЛО.

В ООН отмечают, что гуманитарные потребности в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будут оставаться серьезными и в 2020 году из-за шестилетней войны. Самым уязвимым является городское население.

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По данным Всемирной продовольственной программы, в 2019 году больше всего людей имели проблемы с продовольствием в Йемене (15,9 млн человек), Демократической Республике Конго (15,6 млн), Афганистане (11,3 млн), Венесуэле (9,3 млн ) и в Эфиопии (8 млн).

Напомним, освобожденные на прошлой неделе украинцы заявляют о пытках в плену у боевиков. Оккупанты применяли к пленным военным и гражданским лицам физическое, психологическое и сексуальное насилие.

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Теги: ОРДЛО, конфликт на Донбассе, продукты, ООН, голод
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Комментариев (5)
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KIBARG    21.04.2020, 19:52
Оценка:  0
KIBARG
Что же это плешивый уже не рвётся спасать своё дорогое русскоговорящее население?
веня42    21.04.2020, 19:34
Оценка:  0
веня42
Не надо жаловаться на нищету!
Станьте на восточной границе и проорите три раза;- Путин, Путин, Путин !!!
и будет вам и хлеб и развлечения и щастя...
WTF2wtf    21.04.2020, 19:23
Оценка:  +6
WTF2wtf
В магазине то продуктов хватает ... проблема в нынешней нищете региона, разоренного в оккупации и изолированного ...
Woodbrother    21.04.2020, 19:40
Оценка:  +2
Woodbrother
Нефть упала ниже плинтуса. Поставок из на россии можно больше не ждать. Первыми это почувствуют оккупированные на россией районы. В оккупированной осетии такая же ж_па, но там еще и короновирус свирепствует, никем не контролируемый. Тестов у оккупантов нет, лекарств нет, врачей нет.
Woodbrother    21.04.2020, 19:20
Оценка:  +5
Woodbrother
Мы не сеем не пашем не строим
Мы гордимся российским разбоем
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