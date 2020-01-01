Проведено около 70 одновременных обысков по месту жительства и в транспортных средствах участников преступной группировки в Киеве и Киевской области.

Прокуратурой Киева и Нацполицией Украины сегодня, 21 апреля, разоблачена и ликвидирована мощная наркоорганизация. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Во время следственных действий правоохранители изъяли более 50 кг метадона стоимостью около 2 миллионов долларов США, что является крупнейшей партии психотропных веществ, изъятых за последние годы", - говорится в сообщении прокуратуры.

Уточняется, что среди задержанных двое организаторов, один из которых оказался бывшим работником отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков органов внутренних дел.

Cмотрите фотогалерею: В Украине изъята рекордная партия метадона

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