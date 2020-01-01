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Плюс-сайз, Антарктида и быт пожарных: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 21 апреля 2020 года.
Джессика Честейн снялась с окровавленным лицом
Джессика Честейн снялась с окровавленным лицом
Voltage Pictures
Cмотрите фотогалерею Плюс-сайз, Антарктида и быт пожарных: фото дня
 
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 21 апреля.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как БелАЗ случайно переехал КамАЗ, а на Ровенщине BMW X5 врезался в авто полиции.
 
Украинская экспедиция добралась до Антарктиды, а в Болгарии обнаружили 700-летнюю каменную церковь.
 
Смотрите, как Нацгвардия ищет поджигателей в зоне отчуждения, а в ГСЧС показали быт пожарных в зоне отчуждения.
 
Алессандра Амбросио снялась полностью обнаженной, а плюс-сайз-модели снялись в рекламе нижнего белья.
 
 

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Теги: археология, ДТП, модель, пожарные, фоторепортаж, фото дня, ГСЧС
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Источник: Корреспондент.net

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