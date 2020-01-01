Плюс-сайз, Антарктида и быт пожарных: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 21 апреля 2020 года.
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Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 21 апреля.
Вашему вниманию представляем кадры, как БелАЗ случайно переехал КамАЗ, а на Ровенщине BMW X5 врезался в авто полиции.
Украинская экспедиция добралась до Антарктиды, а в Болгарии обнаружили 700-летнюю каменную церковь.
Смотрите, как Нацгвардия ищет поджигателей в зоне отчуждения, а в ГСЧС показали быт пожарных в зоне отчуждения.
Алессандра Амбросио снялась полностью обнаженной, а плюс-сайз-модели снялись в рекламе нижнего белья.
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