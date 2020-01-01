В Ровенской области 12 новых случаев COVID-19 за день

Наибольшее число зараженных выявили в областном центре. Всего в области уже зарегистрировано 353 случая заболевания COVID-19.

В Ровенской области за день выявили 12 больных коронавирусом

В Ровенской области по состоянию на вечер вторника, 21 апреля, лабораторно подтвердили 12 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль на своей странице в Facebook.

По его словам, возраст инфицированных варьируется от 18 до 73 лет.

Отмечается, что заболевшие проживают в Ровно, в Здолбуновском районе, в Радивилоском районе, в поселке Млинов и Березновском районе.

Таким образом в Ровенской области зарегистрировано 353 случая заболевания COVID-19. Из них 11 летальных и 23 выздоровевших.

"Сегодня из Ровенской городской больницы выписали еще двух пациентов, у которых ПЦР-методом подтвердили отсутствие коронавируса. Это мужчина 73 лет из Ровенского района (с.Белая Криница) и женщина 64 лет из Ровно", - отметил он.

Сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре 80 образцов.

Ранее сообщалось, что заразившийся коронавирусом член хора Почаевской лавры является священнослужителем на территории Збаражского района, а его жена работает в Шумской больнице, где были заражены более 20 человек.

Сегодня также стало известно, что вспышку COVID-19 выявили в общежитии под Киевом. Там 37 больных, два человека скончались.

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