В Ровенской области 12 новых случаев COVID-19 за день
В Ровенской области по состоянию на вечер вторника, 21 апреля, лабораторно подтвердили 12 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль на своей странице в Facebook.
По его словам, возраст инфицированных варьируется от 18 до 73 лет.
Отмечается, что заболевшие проживают в Ровно, в Здолбуновском районе, в Радивилоском районе, в поселке Млинов и Березновском районе.
Таким образом в Ровенской области зарегистрировано 353 случая заболевания COVID-19. Из них 11 летальных и 23 выздоровевших.
"Сегодня из Ровенской городской больницы выписали еще двух пациентов, у которых ПЦР-методом подтвердили отсутствие коронавируса. Это мужчина 73 лет из Ровенского района (с.Белая Криница) и женщина 64 лет из Ровно", - отметил он.
Сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре 80 образцов.
Ранее сообщалось, что заразившийся коронавирусом член хора Почаевской лавры является священнослужителем на территории Збаражского района, а его жена работает в Шумской больнице, где были заражены более 20 человек.
Сегодня также стало известно, что вспышку COVID-19 выявили в общежитии под Киевом. Там 37 больных, два человека скончались.
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