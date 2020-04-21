Из-за толп на Пасху карантин могут не ослабить

Пасхальные богослужения с большим количеством верующих поставили под угрозу ослабление карантина, заявили в Кабмине.

В Кабмине не исключили продление карантина без ослабления из-за нарушений во время пасхальных служб в Почаевской и Святогорской лаврах УПЦ МП. Об этом во вторник, 21 апреля, заявил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в эфире Громадського.

"Я думаю, что это вполне возможно, надо смотреть ряд факторов. Если вы посмотрите статистку Нацполиции, количество верующих в церквях превышало прогнозы. Оно было значительно меньше, чем в обычный период, но в то же время это достаточно рискованные были цифры, особенно как вы упоминали в Почаеве и Донецкой области, где действительно такие прецеденты были", - ответил Немчинов на вопрос, возможно ли, что из-за пасхальных служб с большим количеством людей в Почаевской и Святогорской лаврах УПЦ МП карантин могут не смягчить.

В то же время Немчинов отметил, что пока трудно оценивать, каким будет окончательное решение Кабмина по карантину.

"Будет проведен комплексный анализ рисков, только после этого уже можно будет говорить о каком-то свершившемся факте", - отметил он.

Немчинов добавил, что негативные моменты были и в Киеве, а также вспомнил о ситуации в Киево-Печерской лавре, которая уже на карантине и где продолжают фиксировать новые случаи инфицирования (их там более 100 - ред.).

"К сожалению, они общались с большим количеством горожан до того, как лавра была закрыта", - подчеркнул министр.

Напомним, накануне вечером премьер-министр Шмыгаль анонсировал продление карантина.

Как сообщалось, в Святогорскую лавру на Пасху пришли сотни людей. Сейчас полиция ищет присутствующих при богослужении граждан, нарушивших карантинные ограничения. Также в Почаевской лавре зафиксировали крупное нарушение карантина духовенством. Полиция возбудила уголовное дело.

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