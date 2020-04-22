В "ЛДНР" 500 тысяч человек имеют острые проблемы с продуктами - ООН

Проблема с продуктами останется острой для жителей неподконтрольных Киеву районов Донбасса и в 2020 году.

Полмиллиона людей на территории "ЛДНР" имеет острые проблемы с нехваткой пищевых продуктов. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает Радио Свобода со ссылкой на отчет Всемирной продовольственной программы ООН по итогам 2019 года.

Вместе с тем составители отчета не имеют достаточно данных, чтобы оценить количество людей, которые находятся на грани нехватки продуктов в ОРДЛО.

В ООН отмечают, что гуманитарные потребности в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будут оставаться серьезными и в 2020 году из-за шестилетней войны. Самым уязвимым явялется городское население.

По данным Всемирной продовольственной программы, в 2019 году больше людей имели кризисные проблемы с продовольствием в Йемене (15,9 млн человек), Демократической Республике Конго (15,6 млн), Афганистане (11,3 млн), Венесуэле (9,3 млн ) и в Эфиопии (8 млн).

Ранее сообщалось, что ООН выделит $30 млн на борьбу с коронавирусом на Донбассе. Также в ООН заявили о росте потерь среди гражданских на Донбассе.

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