Ляшко предлагает на поминальные дни закрыть кладбища

Исключение сделают только для обрядов погребения при условии соблюдения всех противоэпидемических мер.

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рекомендовал органам местного самоуправления закрыть кладбища для посещения в поминальные дни. Это связано с угрозой распространения коронавируса. Соответствующее постановление во вторник, 21 апреля, опубликовано на сайте Министерства здравоохранения.

"Рекомендовать местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления с целью противодействия распространению коронавирусной болезни в местах пребывания массового скопления людей закрыть для посещения кладбища", - говорится в документе.

Ляшко допустил исключения. Кладбища будут доступны для обрядов погребения при условии соблюдения противоэпидемических мер: на похоронах должно присутствовать не более 10 человек, расстояние между людьми не должно быть меньше 1,5 м.

Ежегодно Радоница, которую еще называют Гробками либо Проводами, выпадает на разные даты, в зависимости от того, когда отмечается Пасха. В этот день верующие посещают могилы родственников, друзей. В этом году Радоницу будут отмечать во вторник, 28 апреля.



Ранее Зеленский заявлял, что власти выступят с обращением о смягчении мер карантина уже 24 апреля, а в мае возможно возобновление движения транспорта.

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