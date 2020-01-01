Власть оценила убытки жителей Житомирской области от пожаров

Пострадавшим от пожаров обещают выплатить компенсации за потерянные дома, погибший скот и уничтоженные сельскохозяйственные орудия.

Власти Житомирской области предварительно оценили убытки жителей сел Острова, Рудня, Личманы и Магдин, пострадавших от лесных пожаров. Об этом, во вторник, 21 апреля, в эфире hromadske заявил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

По словам главы ОГА убытки от огня составляют около 25 миллионов гривен.

Он добавил, что сейчас комиссия составляет акт нанесенного ущерба.

Кроме компенсации за потерянные дома глава ОГА пообещал компенсировать жителям области погибший скот и уничтоженные сельскохозяйственные орудия.

По словам Бунечко, речь идет о 50 пострадавших.

Сейчас людям есть где жить: у соседей, в молитвенном доме или в незанятых помещениях, "которые расконсервировали", рассказал глава ОГА.

Также, по его словам, у пострадавших нет проблем с продовольствием. Им помогают волонтеры.

Согласно информации Житомирской ОГА, из четырех сел Овручского района Житомирской области, где продолжаются лесные пожары, эвакуировали около 50 человек, там сгорело 43 жилых дома.

Ранее Корреспондент.net сообщал о том, что жителей сел на Житомирщине эвакуировали.

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