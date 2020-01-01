Итоги 21 апреля: Деньги от Евросоюза и первые послабления карантина

Украина получила финансовую помощь от Евросоюза. Большую часть денег пустят на спасение экономики; В парках разрешат гулять, но с условием. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Денежная помощь от Евросоюза

Правительство распределило 190 миллионов евро финансовой помощи Евросоюза. Около 15 млн евро будут направлены на поддержку системы здравоохранения, 61 млн евро предусмотрен для поддержки экономики, 20 млн евро - для поддержки малых и средних предприятий, 25 млн евро - малых фермерских хозяйств, 4 млн евро - на поддержку наиболее уязвимых групп населения.

Первые послабления карантина

МОЗ заявил, что будет просить Кабмин продлить карантин в Украине до 12 мая. В то же время, Минздрав будет предлагать смягчения карантинных мер. Например, планируют разрешить прогулки в парках. Но они будут четко ограничены по количеству лиц, в отношении средств индивидуальной защиты.

Тройная оплата для медиков

Минздрав сообщил, что уже в ближайшие дни врачам, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами, станут выплачивать тройную зарплату. По словам чиновников, вопрос со стороны правительства и Министерства здравоохранения решен в полном объеме. Деньги из государственного бюджета перечислены на места.

Украина впервые вошла в сотню стран по уровню свободы слова

Украина оказалась на 96-ой строчке в мировом рейтинге свободы слова в исследовании международной организации Репортеры без границ. Худшая позиция у страны была в 2015-м – 129 место. Позже украинская свобода слова закрепилась на 101-102-м местах.

Население Украины сократилось на 20 тысяч за месяц

Численность населения Украины в течение февраля 2020 года уменьшилась на 21,8 тысячи человек. Госстат отмечает существенное превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших - 51 рожденный.

Рекордный минимум цены на газ

Стоимость газа в Европе продолжила снижаться. Цена с поставкой во вторник на британском хабе National Balancing Point упала до $48,5 за тысячу кубометров, в то время как на прошлой неделе цена держалась на уровне $62,5.

Никаких спекуляций с вакциной

Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию с призывом не допустить спекуляций на будущей вакцине от коронавируса COVID-19, а также обеспечить общедоступность лекарств и защитных средств.

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