Нардеп-борец Беленюк о Зеленском: Я с ним, а не с его окружением

Беленюк прокомментировал свои отношения с президентом.

Народный депутат Украины от партии “Слуга народа” и чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк высказал свое отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Об этом он рассказал в интервью Tribuna.com.

Беленюк отметил, что за время своей политической карьеры понял, что в политической жизни не все так просто, как кажется многим обывателям, которые комментируют его публикации в Facebook.

Я сам таким был. Думал, что с приходом в политику каждый по мановению волшебной палочки изменит реалии нашей страны. Но все упирается в разные вещи, не все так просто, как кажется человеку, который вне контекста, - сказал он.

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При этом Беленюк отметил, что старается обходить стороной какие-то “сверхполитические” процессы и не очаровывался, чтобы разочаровываться. Также нардеп-борец сознался, что ему было интересно попасть в Верховную Раду, чтобы понять как человеку, который постоянно критиковал украинскую власть, как происходят все процессы.

Даже президент не на все процессы может повлиять. Единственный человек, которому я верю, в команде которого я согласился быть, - это президент. Мое доверие к нему не изменилось. Я с ним. Не с его окружением, не с людьми, которые ему помогают, а непосредственно с ним. Он меня и пригласил, - сказал Беленюк.

Напомним, народный депутат Украины от "Слуги народа", а по совместительству чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Жан Беленюк во время карантина продолжает тренироваться и призывает делать это безопасно.

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