В Украине 6592 случая коронавируса: обновленные данные Минздрава
По состоянию на 9:00 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 174 летальных, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев.
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В частности, коронавирус обнаружен:
- Винницкая область - 349 случаев;
- Волынская область - 176 случаев;
- Днепропетровская область - 150 случаев;
- Донецкая область - 16 случаев;
- Житомирская область - 287 случаев;
- Закарпатская область - 218 случаев;
- Запорожская область - 141 случай;
- Ивано-Франковская область - 589 случаев;
- Кировоградская область - 251 случай;
- г. Киев - 989 случаев;
- Киевская область - 390 случаев;
- Львовская область - 274 случая;
- Луганская область - 26 случаев;
- Николаевская область - 82 случая;
- Одесская область - 148 случаев;
- Полтавская область - 116 случаев;
- Ровенская область - 353 случая;
- Сумская область - 86 случаев;
- Тернопольская область - 471 случай;
- Харьковская область - 82 случая;
- Херсонская область - 72 случая;
- Хмельницкая область - 54 случая;
- Черновицкая область - 1053 случая;
- Черкасская область - 206 случаев;
- Черниговская область - 13 случаев.
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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 апреля 2020 в Центр поступило 1117 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 19649 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, ВОЗ назвала общее число погибших от COVID-19. Большинство случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлены в Европе, всего - 1 187 184 человека.
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