Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине 6592 случая коронавируса: обновленные данные Минздрава

Комментариев: 0
За сутки заразилось 467 человек.
Фото иллюстратвиное
Фото иллюстратвиное
EPA/UPG

По состоянию на 9:00 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 174 летальных, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев.

Читай также: В Румынии нарушителей карантина оштрафовали на 78 млн евро

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, коронавирус обнаружен:

  • Винницкая область - 349 случаев;
  • Волынская область - 176 случаев;
  • Днепропетровская область - 150 случаев;
  • Донецкая область - 16 случаев;
  • Житомирская область - 287 случаев;
  • Закарпатская область - 218 случаев;
  • Запорожская область - 141 случай;
  • Ивано-Франковская область - 589 случаев;
  • Кировоградская область - 251 случай;
  • г. Киев - 989 случаев;
  • Киевская область - 390 случаев;
  • Львовская область - 274 случая;
  • Луганская область - 26 случаев;
  • Николаевская область - 82 случая;
  • Одесская область - 148 случаев;
  • Полтавская область - 116 случаев;
  • Ровенская область - 353 случая;
  • Сумская область - 86 случаев;
  • Тернопольская область - 471 случай;
  • Харьковская область - 82 случая;
  • Херсонская область - 72 случая;
  • Хмельницкая область - 54 случая;
  • Черновицкая область - 1053 случая;
  • Черкасская область - 206 случаев;
  • Черниговская область - 13 случаев.

Читай также: В США более 45 тысяч жертв COVID-19

Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 апреля 2020 в Центр поступило 1117 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 19649 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, ВОЗ назвала общее число погибших от COVID-19. Большинство случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлены в Европе, всего - 1 187 184 человека.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: коронавирус, вирус, статистика, Минздрав
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь