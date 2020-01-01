В Украине 6592 случая коронавируса: обновленные данные Минздрава

За сутки заразилось 467 человек.

По состоянию на 9:00 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 174 летальных, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, коронавирус обнаружен:

Винницкая область - 349 случаев;

Волынская область - 176 случаев;

Днепропетровская область - 150 случаев;

Донецкая область - 16 случаев;

Житомирская область - 287 случаев;

Закарпатская область - 218 случаев;

Запорожская область - 141 случай;

Ивано-Франковская область - 589 случаев;

Кировоградская область - 251 случай;

г. Киев - 989 случаев;

Киевская область - 390 случаев;

Львовская область - 274 случая;

Луганская область - 26 случаев;

Николаевская область - 82 случая;

Одесская область - 148 случаев;

Полтавская область - 116 случаев;

Ровенская область - 353 случая;

Сумская область - 86 случаев;

Тернопольская область - 471 случай;

Харьковская область - 82 случая;

Херсонская область - 72 случая;

Хмельницкая область - 54 случая;

Черновицкая область - 1053 случая;

Черкасская область - 206 случаев;

Черниговская область - 13 случаев.

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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 апреля 2020 в Центр поступило 1117 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 19649 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, ВОЗ назвала общее число погибших от COVID-19. Большинство случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлены в Европе, всего - 1 187 184 человека.

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