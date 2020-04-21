Тищенко, Багирова и Kyivstoner устроили скандал из-за пожаров

Скандальный Тищенко обвинил волонтера Багирову в том, что ее курирует ФСБ.

Известный киевский ресторатор и нардеп от “Слуги народа” Николай Тищенко снова попал в громкий скандал.

#всеподконтролем

Конфликт разгорелся в социальных сетях из-за пожаров.

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В “имитации бурной деятельности” и в угрозах в свой адрес его обвинила волонтер, PR-менеджер и девушка рэп-исполнителя Kyivstoner Лилия Багирова.

Ранее Багирова занялась организацией благотворительной помощи пожарным и пострадавшим в результате поджогов в районе Чернобыля и Житомирской области.

20 апреля Лилия Багирова в Instagram рассказала о встрече с нардепом от “Слуги народа” Николаем Тищенко. По ее словам, на нее вышли представители команды народного избранника с предложениями помочь в организации помощи погорельцам в Житомирской области.

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На встречу пришел сам Тищенко. Нардеп стал уверять Багирову, что ситуация с пожарами и погорельцами под контролем и со стороны государства уже выделена помощь в размере 25 миллионов гривен. После этого между собеседниками якобы произошла перепалка. Тищенко настаивал, что ситуация с пожарами “под контролем”, Багирова привела пример пожарных автомобилей, которые выезжали на место возгораний без воды. Стороны разругались и разошлись.

После огласки Тищенко рассказал свою версию событий. Встреча с Багировой которая происходила на выходе из Верховной Рады. Тогда он якобы заявил, что “ситуация по Житомиру и пожарам сложная, требует решений и что эти решения будут”. Дальше, по словам Тищенко, начался “чистый хайп, замешанный на откровенной и циничной лжи”.

Между тем, подписчики Багировой начали атаковать страницу Тищенко. Под его фото начал появляться хештег #всеподконтролем. На странице супруги Николая Аллы Барановской в Instagram пользователи и вовсе обещали сжечь ее и трехлетнего сына супругов.

Комментарий скриншот

Друг президента

Далее Багирова показала скриншоты переписки с Тищенко (или тем, кто создал аккаунт от его имени). Нардеп угрожает ей.

При этом Тищенко (или тот, кто создал его фейковый аккаунт) угрожает Багировой разборками с СБУ, потому что она посещает Россию и спонсирует российскую армию оплачивая налоги в бюджет РФ.

Я Вас предупредил по хорошему! Мой друг - президент, - якобы пишет Тищенко и намекает, что правоохранители могут найти наркотики у ее парня - рэп-исполнителя Kyivstoner.

Переписка Багировой и якобы Тищенко instagram.com/liliya_bagirova

Переписка Багировой и якобы Тищенко instagram.com/liliya_bagirova

После этого Багирова записала видеообращение, в котором просит винить в поджоге ее жилья или любой другой провокации нардепа Николая Тищенко.

Затем в конфликт вмешался Kyivstoner. Он напомнил Тищенко, как тот сам подходил к нему фотографироваться на концерте Монатика.

В духе Джокера

Издание Вести.ua, ссылаясь на собственные источники в окружении Тищенко, пишет, что с Багировой в Телеграме переписывался не Тищенко. Это подстава в духе Джокера.

Я не знаю это он или его фейк воду варит, так как мне прислали его основной номер и он не совпадает, разве что если у него несколько телеграм аккаунтов. Хотя манера переписки его. И я не думаю, что фейк писал бы такое и защищал бы его. Скорее всего просто у Николая хватило мозгов написать не с основного аккаунта, чтоб потом можно было съехать, - пишет Багирова в своем Instagram.

Вчера поздно вечером скандал детально прокомментировал сам Тищенко у себя в Instagram. Он заявил, что против него спланирована очередная информационная диверсия.

Во-первых, подобного я не писал и писать даже не мог. По определению. Во-вторых, будучи публичным человеком, я прекрасно понимаю, что любое мое слово сразу станет общеизвестным. Тем более, если уже имел место резонанс. В-третьих, очевидно, что надо быть отпетым глупцом, чтобы в публичных спорах спекулировать на имени президента. Опять же, я прекрасно понимаю, сколько разных групп проводит по мне, скажем так, негласные оперативно-розыскные, чтобы потом "слить" это в медиа. И, в-четвертых, весь этот скандал явно сценарно организован, детально продуман и хорошо оплачен. Вполне возможно, мне придется в этом разбираться более детально. В том числе и при помощи правоохранительных органов, - написал Тищенко.

Между тем, Багирову не удовлетворили объяснения Тищенко. Она написала пост в ответ. По его словам, встреча возле Рады была не случайной и именно Тищенко пригласил ее дабы “попиариться” на волонтерской деятельности.

Николай, хочу напомнить вам, на встречу пригласили вы меня, а не я вас. Хотя бы из логики - я не могла это спланировать и тем более мне никто не платит, к сожалению, - пишет Багирова.

Девушка требует, что Тищенко опубликовал видео из их встречи у здания Рады, ведь пресс-служба политика все фиксировала на камеру.

Также Багирова опубликовала ответ подписчикам жены Тищенко Аллы, которые обвинили ее в попытке поймать волну хайпа.

На данный момент конфликт между Багировой и Тищенко не закончился.

Напомним, нардепы от "слуги" Александр Куницкий и Николай Тищенко на заседании фракции обменялись нецензурными репликами.

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