Тищенко, Багирова и Kyivstoner устроили скандал из-за пожаров
Известный киевский ресторатор и нардеп от “Слуги народа” Николай Тищенко снова попал в громкий скандал.
#всеподконтролем
Конфликт разгорелся в социальных сетях из-за пожаров.
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В “имитации бурной деятельности” и в угрозах в свой адрес его обвинила волонтер, PR-менеджер и девушка рэп-исполнителя Kyivstoner Лилия Багирова.
Ранее Багирова занялась организацией благотворительной помощи пожарным и пострадавшим в результате поджогов в районе Чернобыля и Житомирской области.
20 апреля Лилия Багирова в Instagram рассказала о встрече с нардепом от “Слуги народа” Николаем Тищенко. По ее словам, на нее вышли представители команды народного избранника с предложениями помочь в организации помощи погорельцам в Житомирской области.
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На встречу пришел сам Тищенко. Нардеп стал уверять Багирову, что ситуация с пожарами и погорельцами под контролем и со стороны государства уже выделена помощь в размере 25 миллионов гривен. После этого между собеседниками якобы произошла перепалка. Тищенко настаивал, что ситуация с пожарами “под контролем”, Багирова привела пример пожарных автомобилей, которые выезжали на место возгораний без воды. Стороны разругались и разошлись.
После огласки Тищенко рассказал свою версию событий. Встреча с Багировой которая происходила на выходе из Верховной Рады. Тогда он якобы заявил, что “ситуация по Житомиру и пожарам сложная, требует решений и что эти решения будут”. Дальше, по словам Тищенко, начался “чистый хайп, замешанный на откровенной и циничной лжи”.
Между тем, подписчики Багировой начали атаковать страницу Тищенко. Под его фото начал появляться хештег #всеподконтролем. На странице супруги Николая Аллы Барановской в Instagram пользователи и вовсе обещали сжечь ее и трехлетнего сына супругов.
Друг президента
Далее Багирова показала скриншоты переписки с Тищенко (или тем, кто создал аккаунт от его имени). Нардеп угрожает ей.
При этом Тищенко (или тот, кто создал его фейковый аккаунт) угрожает Багировой разборками с СБУ, потому что она посещает Россию и спонсирует российскую армию оплачивая налоги в бюджет РФ.
Я Вас предупредил по хорошему! Мой друг - президент, - якобы пишет Тищенко и намекает, что правоохранители могут найти наркотики у ее парня - рэп-исполнителя Kyivstoner.
После этого Багирова записала видеообращение, в котором просит винить в поджоге ее жилья или любой другой провокации нардепа Николая Тищенко.
Затем в конфликт вмешался Kyivstoner. Он напомнил Тищенко, как тот сам подходил к нему фотографироваться на концерте Монатика.
В духе Джокера
Издание Вести.ua, ссылаясь на собственные источники в окружении Тищенко, пишет, что с Багировой в Телеграме переписывался не Тищенко. Это подстава в духе Джокера.
Я не знаю это он или его фейк воду варит, так как мне прислали его основной номер и он не совпадает, разве что если у него несколько телеграм аккаунтов. Хотя манера переписки его. И я не думаю, что фейк писал бы такое и защищал бы его. Скорее всего просто у Николая хватило мозгов написать не с основного аккаунта, чтоб потом можно было съехать, - пишет Багирова в своем Instagram.
Я не знаю это он или его фейк воду варит, так как мне прислали его основной номер и он не совпадает, разве что если у него несколько телеграм аккаунтов. Хотя манера переписки его. И я не думаю, что фейк писал бы такое и защищал бы его. Скорее всего просто у Николая хватило мозгов написать не с основного аккаунта, чтоб потом можно было съехать. Поэтому я на всякий случай запишу это видео.
Вчера поздно вечером скандал детально прокомментировал сам Тищенко у себя в Instagram. Он заявил, что против него спланирована очередная информационная диверсия.
Во-первых, подобного я не писал и писать даже не мог. По определению. Во-вторых, будучи публичным человеком, я прекрасно понимаю, что любое мое слово сразу станет общеизвестным. Тем более, если уже имел место резонанс. В-третьих, очевидно, что надо быть отпетым глупцом, чтобы в публичных спорах спекулировать на имени президента. Опять же, я прекрасно понимаю, сколько разных групп проводит по мне, скажем так, негласные оперативно-розыскные, чтобы потом "слить" это в медиа. И, в-четвертых, весь этот скандал явно сценарно организован, детально продуман и хорошо оплачен. Вполне возможно, мне придется в этом разбираться более детально. В том числе и при помощи правоохранительных органов, - написал Тищенко.
Я прекрасно понимаю, что являюсь мишенью для различных медийных провокаций. По той простой причине, что я активен в городе, стараюсь активно поддерживать президента и нашу партию, мешаю разным группам тихонько усесться на потоки и спекулировать именем правящей партии. Подчеркну, я все это прекрасно знаю и понимаю. Информационная война она такая. Тем не менее, есть некие красные линии, которые переходить все-таки нельзя и на которых нельзя спекулировать. Если, конечно, ты не подонок и если ты не берёшься это делать за деньги... Так вот. Утром на выходе из парламента я встретился с блогером - и сказал, что ситуация по Житомиру и пожарам сложная, требует решений и что эти решения будут. Все. Точка. А дальше... Дальше начался чистый хайп, замешанный на откровенной и циничной лжи... Ладно, оставим пока за скобкой эмоциональные выпады волонтера. Я понимаю. Это эмоции. И даже признаю, что человек имеет право. Но лживое сообщение с абстрактного телефона, где кто-то ушлый написал мое имя - это уже за гранью. Во-первых, подобного я не писал и писать даже не мог. По определению. Во-вторых, будучи публичным человеком, я прекрасно понимаю, что любое мое слово сразу станет общеизвестным. Тем более, если уже имел место резонанс. В-третьих, очевидно, что надо быть отпетым глупцом, чтобы в публичных спорах спекулировать на имени президента. Опять же, я прекрасно понимаю, сколько разных групп проводит по мне, скажем так, негласные оперативно-розыскные, чтобы потом «слить» это в медиа. И в-четвёртых. Весь этот скандал явно сценарно организован, детально продуман и хорошо оплачен. Вполне возможно, мне придётся в этом разбираться более детально. В том числе и при помощи правоохранительных органов... P.s Для тех кто не понял после десяти повторов ! Это не я писал эти мягко говоря идиотские СМС. И да 36.6 всем в ленту ☝️
Между тем, Багирову не удовлетворили объяснения Тищенко. Она написала пост в ответ. По его словам, встреча возле Рады была не случайной и именно Тищенко пригласил ее дабы “попиариться” на волонтерской деятельности.
Николай, хочу напомнить вам, на встречу пригласили вы меня, а не я вас. Хотя бы из логики - я не могла это спланировать и тем более мне никто не платит, к сожалению, - пишет Багирова.
Девушка требует, что Тищенко опубликовал видео из их встречи у здания Рады, ведь пресс-служба политика все фиксировала на камеру.
Там Тищенко написал на своей странице ответ. Надеюсь, моим подписчикам от этого так же весело как и мне, особенно, где он написал, что этот хайп был сценарно спланирован и кем-то проплачен. Николай, хочу напомнить вам, на встречу пригласили вы меня, а не я вас. Хотя бы из логики - я не могла это спланировать и тем более мне никто не платит, к сожалению🤣 Вам, Николай, когда пишут текста, вы их хотя бы проверяйте и подвязывайте логику. И ещё, когда он оправдывается, что сообщения писал не он, а потом таким же текстом в конце поста пишет, что будет разбираться с правоохранительными органами🤣 находите связь?
Также Багирова опубликовала ответ подписчикам жены Тищенко Аллы, которые обвинили ее в попытке поймать волну хайпа.
На данный момент конфликт между Багировой и Тищенко не закончился.
Напомним, нардепы от "слуги" Александр Куницкий и Николай Тищенко на заседании фракции обменялись нецензурными репликами.
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