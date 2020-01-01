Видео попало в сеть.

В Харькове жестоко избили и ограбили журналиста и активиста Алексея Кусова. Инцидент произошел возле дома журналиста. Нападали двое неизвестных мужчин. Об этом журналист сообщил на своей странице в Facebook.

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На кадрах видно, как двое неизвестных мужчин подбегают сзади и валят его на землю, после чего избивают и грабят. Затем нападавшие убегают, а журналист встает и стреляет в их сторону.

Во-первых, продукты вы мне оплатите, а во-вторых, ваши условия, ваши запугивания, ваше бабло мне нахрен не надо. Прошу это учесть на будущее, - сказал Кусов.

Как сообщается, у журналиста была украдена барсетка с денежными средствами в размере 40 тыс гривен и кредитными карточками.

Полиция ведет поиски нападавших. Открыто уголовное дело по ч. 2 ст.186 (грабеж) УКУ. Нападавшим грозит от 4 до 6 лет за решеткой.

Напомним, ранее на журналистов ZIK напали во время инспекции площадок. Журналисты проверяли, как соблюдается карантин в парках и спортплощадках столицы.

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