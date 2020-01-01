Шмыгаль: В мае карантин ослабят, но ограничения будут еще два года

Премьер-министр сделал важное заявление.

Кабинет министров Украины занимается разработкой модели восстановления экономики после карантина.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина.

По словам премьера, может ослабление карантина может начаться после 11 мая.

Все зависит от развития ситуации ... Пока мы рассматриваем 11 мая как столь желанную границу, после которой мы ожидаем получать положительные данные, и жить в более мягком режиме. Но не факт, что так и будет. Сегодня еще никто в мире прогнозировать и предвидеть данные по коронавирусу не научился, все могут только догадываться, - сказал он.

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Кабмин сегодня активно ищет пути быстрого восстановления экономики после продолжительного карантина.

Мы хотим, чтобы с 12 мая у нас произошли определенные смягчения, и мы уже начали думать о развитии экономики. Поэтому мы сейчас просчитываем модели, где же находится этот баланс между жестким карантином и работой экономических секторов. Особенно критически важные сектора малого и среднего бизнеса, в которых очень большое количество рабочих мест, - сказал он.

При этом Шмыгаль заявил, что следующих два года Украина будет жить в условиях ограничений.

ВОЗ предполагает, и мы с этим соглашаемся, что следующие два года мы будем жить в условиях противостояния этой болезни и сохранения жизни и здоровья наших людей. Поэтому здесь не должно быть иллюзий, что в мае закончился карантин и мы все вышли и все забыли, - отметил Шмыгаль.

Глава Кабмина отметил, что украинцам придется привыкнуть к жизни "в новых условиях". Еще два года придется носить маски, соблюдать дистанцию, придерживаться определенных правил поведения в транспорте, в общественных местах, в магазинах.

Напомним, по состоянию на 9:00 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 174 летальных, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев.

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