Эпидемия в армии: Коронавирусом инфицировано более 40 военных

От коронавирусной инфекции скончались двое военных.

В Вооруженных Силах Украины зарегистрировано уже 43 случая заболевания COVID-19. За прошедшие сутки зарегистрировано 4 новых случая инфицирования коронавирусом среди военных. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ у себя в Facebook.

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“На 7:00 22 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 43 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 4 человека выздоровели и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляции) - 289 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 140 человек“, - говорят в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано 6592 случая коронавируса. За сутки заразилось 467 человек.

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