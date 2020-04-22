Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

За сутки COVID-19 выявили у 107 врачей и 32 детей

Комментариев: 1
Каждый четвертый заболевший коронавирусом – врач, каждый десятый – ребенок.
За сутки заболели более сотни врачей
За сутки заболели более сотни врачей
Pinterest.com

За прошедшие сутки COVID-19 в Украине обнаружили у 107 медработников и 32 детей. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Читай также: Эпидемия в армии: Коронавирусом инфицировано более 40 военных

“За минувшие сутки заболели 467 человек, из них 32 ребенка и 107 медицинских работников“, - сказал он.

По его словам, из числа новых заболевших 90 человек пришлось госпитализировать. А из общего числа заболевших 13 человек умерли за последние сутки.

При этом 57 пациентов выздоровели, в том числе 9 детей, - добавил Степанов.

Напомним, по состоянию на 9:00 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 174 летальных, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: коронавирус, врачи, медики, дети, Степанов, Минздрав
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Дром    22.04.2020, 11:29
Оценка:  +1
Дром
"Каждый 4 медик", а означать это может только одно - количество зараженных на порядок выше выявленных случаев.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь