За сутки COVID-19 выявили у 107 врачей и 32 детей

Каждый четвертый заболевший коронавирусом – врач, каждый десятый – ребенок.

За сутки заболели более сотни врачей Pinterest.com

За прошедшие сутки COVID-19 в Украине обнаружили у 107 медработников и 32 детей. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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“За минувшие сутки заболели 467 человек, из них 32 ребенка и 107 медицинских работников“, - сказал он.

По его словам, из числа новых заболевших 90 человек пришлось госпитализировать. А из общего числа заболевших 13 человек умерли за последние сутки.

При этом 57 пациентов выздоровели, в том числе 9 детей, - добавил Степанов.

Напомним, по состоянию на 9:00 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 174 летальных, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев.

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