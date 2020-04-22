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Под Ровно мужчина сжег авто копов, которые отказались праздновать с ним Пасху

Комментариев: 4
Мужчина устроил умышленный поджог автомобиля полицейских.
Служебное авто повреждено огнем
Служебное авто повреждено огнем
rv.npu.gov.ua

Житель Старого Села Ровенской области предложил копам вместе отпраздновать Пасху, но получив отказ. После этого он попытался сжечь их служебный автомобиль. 

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ровенской области.

По предварительной информации, 21 апреля, около 11:40 к отделению полиции на Opel Frontera с иностранными номерами прибыл местный житель. Мужчина предложил полицейским уехать праздновать Пасху вместе, однако получил отказ. После этого он сел в авто и уехал.

Мужчина вылил на авто бутылку бензина
Мужчина вылил на авто бутылку бензина
rv.npu.gov.ua

Преступники скрылись
Преступники скрылись
rv.npu.gov.ua

Через 20 минут мужчина вернулся в состоянии алкогольного опьянения. Сначала он начал обзывать правоохранителей, а также угрожать им физической расправой. На помощь неадеквату прибыли его знакомые.

Злоумышленников ищут
Злоумышленников ищут
rv.npu.gov.ua

Через несколько минут к полицейской станции приехало еще три человека на автомобиле. Они начали толкать двух сотрудников полиции, которые несли там службу, срывать с них защитные маски и пытались затеять драку, - говорится в сообщении.

После этого мужчина облил бензином из пластиковой бутылки полицейский автомобиль. Впоследствии он поджег авто, а бутылку с бензином бросил на землю.

Чтобы избежать уничтожения имущества, полицейский сумел отбросить ногой бутылку, в результате чего получил ожоги кожи ноги. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Возгорание служебного транспортного средства, в результате чего повреждена крыша служебного авто и частично капот полицейские потушили самостоятельно, - рассказали в полиции.

Пострадал один полицейский
Пострадал один полицейский
rv.npu.gov.ua

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Поджигателям удалось скрыться с места происшествия, копы устанавливают их местоположение. По факту умышленного повреждения имущества работника правоохранительного органа, совершенного путем поджога, начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 347 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительного органа). Вопрос квалификации иных действий решается.

Напомним, в Николаеве хулиган-рецидивист пробежался по патрульному авто. Мужчина дважды в течение двух дней устраивал забег по непонравившимся ему легковушкам.

 

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Теги: полиция, полицейские, поджог, машина, Пасха
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Комментариев (4)
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Nagato2020    22.04.2020, 12:16
Оценка:  +1
Nagato2020
Молодец.
meglj    22.04.2020, 11:45
Оценка:  +2
meglj
Дизинфекцыя !
avtotrend    22.04.2020, 11:44
Оценка:  0
avtotrend
А на упреждение слабо, видать, работать против преступников?!
asfd0    22.04.2020, 12:09
Оценка:  +1
asfd0
Так он и сработал на упреждение ))
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