Под Ровно мужчина сжег авто копов, которые отказались праздновать с ним Пасху

Мужчина устроил умышленный поджог автомобиля полицейских.

Житель Старого Села Ровенской области предложил копам вместе отпраздновать Пасху, но получив отказ. После этого он попытался сжечь их служебный автомобиль.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ровенской области.

По предварительной информации, 21 апреля, около 11:40 к отделению полиции на Opel Frontera с иностранными номерами прибыл местный житель. Мужчина предложил полицейским уехать праздновать Пасху вместе, однако получил отказ. После этого он сел в авто и уехал.

Мужчина вылил на авто бутылку бензина rv.npu.gov.ua

Преступники скрылись rv.npu.gov.ua

Через 20 минут мужчина вернулся в состоянии алкогольного опьянения. Сначала он начал обзывать правоохранителей, а также угрожать им физической расправой. На помощь неадеквату прибыли его знакомые.

Злоумышленников ищут rv.npu.gov.ua

Через несколько минут к полицейской станции приехало еще три человека на автомобиле. Они начали толкать двух сотрудников полиции, которые несли там службу, срывать с них защитные маски и пытались затеять драку, - говорится в сообщении.

После этого мужчина облил бензином из пластиковой бутылки полицейский автомобиль. Впоследствии он поджег авто, а бутылку с бензином бросил на землю.

Чтобы избежать уничтожения имущества, полицейский сумел отбросить ногой бутылку, в результате чего получил ожоги кожи ноги. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Возгорание служебного транспортного средства, в результате чего повреждена крыша служебного авто и частично капот полицейские потушили самостоятельно, - рассказали в полиции.

Пострадал один полицейский rv.npu.gov.ua

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Поджигателям удалось скрыться с места происшествия, копы устанавливают их местоположение. По факту умышленного повреждения имущества работника правоохранительного органа, совершенного путем поджога, начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 347 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительного органа). Вопрос квалификации иных действий решается.

Напомним, в Николаеве хулиган-рецидивист пробежался по патрульному авто. Мужчина дважды в течение двух дней устраивал забег по непонравившимся ему легковушкам.

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