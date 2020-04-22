Под Ровно мужчина сжег авто копов, которые отказались праздновать с ним Пасху
Житель Старого Села Ровенской области предложил копам вместе отпраздновать Пасху, но получив отказ. После этого он попытался сжечь их служебный автомобиль.
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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ровенской области.
По предварительной информации, 21 апреля, около 11:40 к отделению полиции на Opel Frontera с иностранными номерами прибыл местный житель. Мужчина предложил полицейским уехать праздновать Пасху вместе, однако получил отказ. После этого он сел в авто и уехал.
Через 20 минут мужчина вернулся в состоянии алкогольного опьянения. Сначала он начал обзывать правоохранителей, а также угрожать им физической расправой. На помощь неадеквату прибыли его знакомые.
Через несколько минут к полицейской станции приехало еще три человека на автомобиле. Они начали толкать двух сотрудников полиции, которые несли там службу, срывать с них защитные маски и пытались затеять драку, - говорится в сообщении.
После этого мужчина облил бензином из пластиковой бутылки полицейский автомобиль. Впоследствии он поджег авто, а бутылку с бензином бросил на землю.
Чтобы избежать уничтожения имущества, полицейский сумел отбросить ногой бутылку, в результате чего получил ожоги кожи ноги. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Возгорание служебного транспортного средства, в результате чего повреждена крыша служебного авто и частично капот полицейские потушили самостоятельно, - рассказали в полиции.
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Поджигателям удалось скрыться с места происшествия, копы устанавливают их местоположение. По факту умышленного повреждения имущества работника правоохранительного органа, совершенного путем поджога, начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 347 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительного органа). Вопрос квалификации иных действий решается.
Напомним, в Николаеве хулиган-рецидивист пробежался по патрульному авто. Мужчина дважды в течение двух дней устраивал забег по непонравившимся ему легковушкам.
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