"Я ору в пустоту": Мэр Днепра заявил о резкой вспышке COVID-19 в городе

Мэр города призвал горожан соблюдать условия карантина.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в городе резко возросло число инфицированных коронавирусом. За последние сутки в Днепре COVID-19 обнаружили еще у 20 человек. Об этом он написал у себя в Facebook.

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“Дороги земляки, у меня плохие новости. В городе, похоже, произошла конкретная вспышка Covid-19. За последние сутки + 20. Было по одному-два в сутки, а теперь + 20... Отдельное заявление со всеми подробностями будет после сессии городского совета приблизительно в 12-30. Карантин соблюдайте. Я ж ору постоянно в пустоту“, - пишет Филатов.

Скриншот facebook.com/Борис Филатов

Напомним, ранее в Днепре из-за скопления людей в церкви открыли уголовное дело. В Свято-Троицком кафедральном соборе прошла служба с большим количеством людей.

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