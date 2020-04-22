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"Я ору в пустоту": Мэр Днепра заявил о резкой вспышке COVID-19 в городе

Комментариев: 2
Мэр города призвал горожан соблюдать условия карантина.
В Днепре зафиксирована вспышка коронавируса
В Днепре зафиксирована вспышка коронавируса
EPA/UPG

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в городе резко возросло число инфицированных коронавирусом. За последние сутки в Днепре COVID-19 обнаружили еще у 20 человек. Об этом он написал у себя в Facebook

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“Дороги земляки, у меня плохие новости. В городе, похоже, произошла конкретная вспышка Covid-19. За последние сутки + 20. Было по одному-два в сутки, а теперь + 20... Отдельное заявление со всеми подробностями будет после сессии городского совета приблизительно в 12-30. Карантин соблюдайте. Я ж ору постоянно в пустоту“, - пишет Филатов.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/Борис Филатов

Напомним, ранее в Днепре из-за скопления людей в церкви открыли уголовное дело. В Свято-Троицком кафедральном соборе прошла служба с большим количеством людей. 

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Теги: Днепр, Карантин, Мэр, Коронавирус, Эпидемия
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Комментариев (2)
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Nagato2020    22.04.2020, 12:15
Оценка:  -1
Nagato2020
Вспышка, у него в голове, там места много.
ВосставшийИзБана    22.04.2020, 12:08
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Вспышка будет через неделю - две после Пасхи.
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