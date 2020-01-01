Пожары в Чернобыле: начали тлеть торфяники
Ситуация с пожарами в Житомирской области постепенно нормализуется. Между тем, в Чернобыльской зоне снова напряженная обстановка. Начали тлеть торфяники.
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Об этом в сегодня, 22 апреля, рассказали в пресс-службе ГСЧС.
По данным спасателем, открытого огня в Зоне отчуждения не зафиксировали.
По состоянию на 07:00 22 апреля в Чернобыльской зоне спасатели тушат пожары на территории Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. При этом основные усилия напра влены на локализацию 3 ячеек (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в ячейках уже пройденных огнем.
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К слову, в регионе наблюдается сухая погода. Этот фактор существенно усложняет процесс тушения возгораний. По этой причине пожарным приходится ежедневно выезжать десятки раз для тушения травы и очагов тления торфа.
К процессу тушения пожаров привлечено 1 202 человека и 279 единиц техники, из них от ГСЧС 1 068 человек и 237 единиц техники (в том числе 3 вертолета).
Напомним, Тищенко, Багирова и Kyivstoner устроили скандал из-за пожаров. Скандальный Тищенко обвинил волонтера Багирову в том, что ее курирует ФСБ.
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