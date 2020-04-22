Двое врачей скончались от коронавируса в Кропивницком

В Кировоградской области уже 13 человек умерли от COVID-19 .

За прошедшие сутки в Кропивницком от коронавирусной болезни умерли двое врачей. Всего в Кировоградской области COVID-19 подтвердили уже у 251 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главного санврача региона Надежду Оперчук.

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"Мы имеем 13 человек, умерших от осложнений коронавирусной инфекции. Это пожилые люди, более чем 70-88 лет, одна из них была ВИЧ-инфицированной. К сожалению, имеем два летальных исхода и среди медицинских работников в Кропивницком", - соощила Оперчук.



Напомним, за сутки COVID-19 выявили у 107 врачей и 32 детей.

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