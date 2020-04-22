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Двое врачей скончались от коронавируса в Кропивницком

Комментариев: 3
В Кировоградской области уже 13 человек умерли от COVID-19 .
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

За прошедшие сутки в Кропивницком от коронавирусной болезни умерли двое врачей. Всего в Кировоградской области COVID-19 подтвердили уже у 251 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главного санврача региона Надежду Оперчук.

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"Мы имеем 13 человек, умерших от осложнений коронавирусной инфекции. Это пожилые люди, более чем 70-88 лет, одна из них была ВИЧ-инфицированной. К сожалению, имеем два летальных исхода и среди медицинских работников в Кропивницком", - соощила Оперчук.

Напомним, за сутки COVID-19 выявили у 107 врачей и 32 детей.

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Теги: Коронавирус, медики, Кропивницкий
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Комментариев (3)
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ВосставшийИзБана    22.04.2020, 12:04
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Смерти врачей на совести зеленых чертей. Они продали средства защиты уже когда было понятно, что они нам тоже понадобятся. Эти черти тянули с тендером на новые средства защиты. На тендер подала заявку украинская фирма "Текстиль-контакт", предложив цену 245 грн. за защитный костюм. Им отказали.
ВосставшийИзБана    22.04.2020, 12:07
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
А ведь это рабочие места и зарплаты украинцам. Вместо "Текстиля" тендер выиграла "прокладка", которая взялась привозить костюмы из Китая по 500 грн. Эти махинации тянулись неделями, а медики в это время заражались без средств защиты. Расскажите теперь семьям умерших, что хуже не будет и как
ВосставшийИзБана    22.04.2020, 12:07
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
барыга наживался на крови.
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