Cкрыла контакты с больной: На Львовщине вспышка COVID-19 среди медиков
Не меньше 2 медиков заразились коронавирусом в семейной амбулатории в 2 км от Львова. 35 врачей ушли в самоизоляцию, и амбулаторию пришлось закрыть на карантин. Причиной стала пациентка, которая не рассказала о контакте с больными COVID-19. Об этом идет речь в сюжете "Надзвичайних новин".
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По протоколу костюмы спецзащиты выдаются тем медикам, которые непосредственно контактируют с больными COVID-19. Не зная о заражении женщины, медики контактировали с ней без респираторов и других средств защиты.
Амбулаторию официально признали очагом COVID-19. Два инфицированных врача на данный момент находятся на лечении, остальные - в самоизоляции. Отмечается, что из-за "забывчивости" пациентки, на карантин пришлось закрыть медучреждение, в котором обслуживаются 6 тысяч человек.
Напомним, в Кропивницком двое медиков скончались от коронавируса.
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