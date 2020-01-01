Cкрыла контакты с больной: На Львовщине вспышка COVID-19 среди медиков

Пациентка не рассказала медикам, что контактировала с инфицированными.

Не меньше 2 медиков заразились коронавирусом в семейной амбулатории в 2 км от Львова. 35 врачей ушли в самоизоляцию, и амбулаторию пришлось закрыть на карантин. Причиной стала пациентка, которая не рассказала о контакте с больными COVID-19. Об этом идет речь в сюжете "Надзвичайних новин".

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По протоколу костюмы спецзащиты выдаются тем медикам, которые непосредственно контактируют с больными COVID-19. Не зная о заражении женщины, медики контактировали с ней без респираторов и других средств защиты.

Амбулаторию официально признали очагом COVID-19. Два инфицированных врача на данный момент находятся на лечении, остальные - в самоизоляции. Отмечается, что из-за "забывчивости" пациентки, на карантин пришлось закрыть медучреждение, в котором обслуживаются 6 тысяч человек.





Напомним, в Кропивницком двое медиков скончались от коронавируса.

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