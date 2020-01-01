Социологи выяснили уровень депрессии украинцев, сидящих на карантине

Люди постепенно привыкли к ситуации карантина, но введенные ограничения провоцируют депрессию.

Во время карантина украинцы стали более подвержены депрессии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой “Рейтинг“ с 10 по 12 апреля.

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“Сравнивая результаты опроса с предыдущими двумя волнами (I волна - 27-28.03, II волна - 3-4.04) заметен незначительный рост депрессии и падения тревожности. Уровни паники, усталости и расстройств сна остались на том же уровне“, - сообщают социологи.

По мнению экспертов, повышение уровня депрессии связано с физическими ограничениями (малоподвижность, меньшая активность) и отсутствием достаточного количества внешних раздражителей: новых впечатлений, событий, интенсивности взаимодействия с другими людьми.

Жизнь на карантине – это часто “день сурка“, - монотонное однообразие, которое приводит к снижению настроения, вялости. К тому же депрессия тесно связана с усталостью (чем выше уровень усталости, тем выше - депрессии) и расстройствами сна (так же), - отмечаются социологи.

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При этом ученые фиксируют умеренный уровень паники среди населения с самого начала карантина. Причем рост панических настроений социологи считают маловероятным, ситуация уже стала привычной.

В динамике заметный рост расстройств сна отмечен у представителей средних возрастных групп (30-49 лет) и усталости у респондентов предпенсионного возраста (50-59 лет). Несмотря на это, среди последних фиксируется снижение уровня тревоги. Такая же тенденция и среди старших возрастных групп.

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Женщины демонстрируют более высокий уровень всех эмоциональных показателей, чем мужчины. В динамике за это время у женщин заметно снижение уровня тревоги – они лучше адаптировались и привыкли к изменениям. У мужчин фиксируется рост показателей депрессии и расстройства сна, которые прочно связаны между собой.

Помимо этого социологи установили, что среди тех, кто имеет работу, заметны более низкие показатели расстройств сна и депрессии, чем у тех, кто не работает хотя бы удаленно.

Работа помогает разнообразить жизнь на карантине, частично сохранить активность, общение и взаимодействие, отвлечься от негативных мыслей и иметь более привычный распорядок дня, - говорится в релизе.

Напомним, из-за карантина украинские мужчины стали чаще думать о суициде. Как сообщает КГГА, мужчины Киева стали активнее звонить на линии психологической помощи из-за проблем, вызванных карантином.

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