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“Україна - це ми”: Киевляне домами спели известный хит

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Киевляне из окон пели известный хит
Киевляне из окон пели известный хит
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В Киеве жители нескольких многоэтажек из балконов вместе спели популярную песню украинской певицы Тины Кароль "Україна - це ти". К слову, эту песню называют народным гимном. 

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Видео хорового пения появилось на странице Тины Кароль в Facebook. 

Киевляне вышли на балконы, распахнули окна и поучаствовали в спонтанном карантинном флешмобе.

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К слову, в конце февраля Тина Кароль публично призвала украинцев носить маски и придерживаться дистанции. Певица сделала это еще до официального объявления карантина.

Напомним, по состоянию на 9:00 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 174 летальных, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев.

 

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Теги: коронавирус, Кароль, карантин, песня
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