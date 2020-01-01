Рада в пятницу начнет подготовку к отставке директора НАБУ Сытника

Стало известно, что нардепы будут рассматривать на внеочередном заседании Рады 24 апреля.

24 апреля состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Нардепы рассмотрят предложение отменить недавно принятые изменения в регламент Рады. Кроме того, парламентарии обсудят вопрос об отмене нового закона о местном самоуправлении. Об этом свидетельствует повестка заседания, опубликованная изданием "Страна".

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Первое место в повестке - проект постановления об отмене решения касательно изменения в парламентский регламент. Законопроект был принят, чтобы обойти тысячи правок, внесенных в "антиколомойскин закон". Таким образом определенные депутаты пытались затянуть голосование за закон, лоббируемый МВФ.



На втором месте - проект постановления об отмене решения парламента касательно нового закона о местном самоуправлении.



Также, в первом чтении нардепы рассмотрят новый закон про размер денежного залога и внесение изменений в закон о безопасности использования ядерной энергии.



Также парламент рассмотрит изменения в закон про НАБУ, касающийся порядка увольнения руководителя бюро Артема Сытника.

Напомним, ранее стало известно, что Рада соберется 24 апреля.

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