У Зеленского хотят назначить Саакашвили вице-премьером – СМИ

Экс-президент Грузии, прославившийся реформами на родине, якобы должен возглавить реформы в украинском Кабмине.

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили может войти в состав правительства Дениса Шмыгаля. Об этом пишет Lb.ua со ссылкой на собственные источники во власти.

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Как сообщается, в четверг, 23 апреля, на вечернем заседании фракции “Слуги народа“, которое состоится накануне внеочередного заседания Верховной Рады, депутатам президентской фракции могут представить кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера по реформам.

Да, это правда. Сейчас мы проводим обсуждение, собираем мысли коллег по этому поводу, - сказал один из неназванных политиков.

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Источники издания утверждают, что инициатива назначения Саакашвили исходит непосредственно из Офиса президента. Правда, пока никаких официальных документов касательно назначения экс-главы Грузии в украинский Кабмин пока нет в публичном доступе.

Отвечая на вопрос о том, наберется ли в Верховной Раде 226 голосов для утверждения Саакашвили в новой должности, один из лидеров “Слуги народа“ заявил журналистам:

Не знаю, сейчас ещё сложно сказать, считаем.

Телефон самого Саакашвили в данный момент отключен, хотя ранее на звонки отвечала его помощница.

Напомним, экс-пограничникам объявили подозрение за выдворение Саакашвили. Сотрудники Государственной пограничной службы организовали незаконное задержание Михаила Саакашвили и его перемещение в Польшу в феврале 2018 года, считают в ГБР.

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