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Пожар в Зоне отчуждения: ГСЧС не может добраться до сложного участка

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В совершенно дикой местности у пожарных возникли трудности с тем, чтобы пробраться сквозь сплошную чащу к очагу пожара.
Пожар в Зоне отчуждения: ГСЧС не может добраться до сложного участка
© facebook.com/MNS.GOV.UA
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Пожар в Зоне отчуждения: ГСЧС не может добраться до сложного участка
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По состоянию на 22 апреля в Зоне отчуждения не наблюдается очагов открытого огня. В то же время, полностью потушить пожар не удается из-за сильной захламленности лесной местности. Об этом заявил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук на онлайн-брифинге 22 апреля.

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“По данным наземной разведки и спутникового мониторинга, очагов открытого огня нет. В Зоне отчуждения были очаги вблизи населенных пунктов Розсоха, Кривая Гора. Основные усилия сосредоточены в наиболее сложном месте - Рудьки-Буряковка. Из-за большой захламленности лесных массивов наземные силы не могут туда добраться“, - сообщил Демчук.

По его словам, чтобы добраться до проблемных участков спасателям приходится интенсивно использовать инженерную технику ГСЧС и ВСУ. Только за последние сутки пробиты 125 км дорог в этой местности.

Таким способом мы добираемся до кромки огня, заливаем её и только таким образом сдерживаем возникновение пожаров. Радиационный фон в Зоне отчуждения и в г.Киев находятся в пределах фоновых значений, - отметил Демчук.

К ликвидации пожаров в Зоне отчуждения привлечены 1200 человек и около 300 единиц техники.

Напомним, ситуация с пожарами в Житомирской области постепенно нормализуется. Между тем, в Чернобыльской зоне снова напряженная обстановка. Начали тлеть торфяники.

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Теги: ГСЧС, пожар, Зона отчуждения, ЧАЭС
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