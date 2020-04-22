Зеленский предложил Саакашвили стать вице-премьером по реформам

Саакашвили подтвердил информацию о том, что Зеленский сделал ему предложение занять пост в правительстве.

Михаил Саакашвили подтвердил информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему занять пост вице-премьера по реформам в Кабмине. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве“, - заявил Саакашвили.

Он отметил, что поддерживает президента Зеленского и подходит к предложению и к своему решению с большой ответственностью, а также анонсировал свои первые шаги на новом посту по улучшению жизни в стране.

Я представлю в Верховной раде свою программу неотложных изменений и моего участия в работе правительства Шмыгаля с конкретными наработками, которые образовались у меня как вне пределов Украины, так и в период моей работы в Украине, основываясь как на положительном, так и на негативном опыте. Вместе с командой президента я готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе, для того чтобы Украина с наименьшими потерями перенесла текущий мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами. Я надеюсь быть надежным членом команды, и пригодится народу Украины, сделав что-то полезное для людей, - пишет Саакашвили.

Напомним, ранее сообщалось, что у Зеленского хотят назначить Саакашвили вице-премьером. Экс-президент Грузии, прославившийся реформами на родине, якобы должен возглавить реформы в украинском Кабмине.

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