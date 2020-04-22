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Зеленский предложил Саакашвили стать вице-премьером по реформам

Комментариев: 9
Саакашвили подтвердил информацию о том, что Зеленский сделал ему предложение занять пост в правительстве.
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
facebook.com/SaakashviliMikheil

Михаил Саакашвили подтвердил информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему занять пост вице-премьера по реформам в Кабмине. Об этом он написал на своей странице в Facebook

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“Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве“, - заявил Саакашвили.

Он отметил, что поддерживает президента Зеленского и подходит к предложению и к своему решению с большой ответственностью, а также анонсировал свои первые шаги на новом посту по улучшению жизни в стране.

Я представлю в Верховной раде свою программу неотложных изменений и моего участия в работе правительства Шмыгаля с конкретными наработками, которые образовались у меня как вне пределов Украины, так и в период моей работы в Украине, основываясь как на положительном, так и на негативном опыте.

Вместе с командой президента я готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе, для того чтобы Украина с наименьшими потерями перенесла текущий мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами. Я надеюсь быть надежным членом команды, и пригодится народу Украины, сделав что-то полезное для людей, - пишет Саакашвили.

Напомним, ранее сообщалось, что у Зеленского хотят назначить Саакашвили вице-премьером. Экс-президент Грузии, прославившийся реформами на родине, якобы должен возглавить реформы в украинском Кабмине. 

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Теги: Сааакашвили, Зеленский, Кабмин, Пост, Министр
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Комментариев (9)
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ВосставшийИзБана    22.04.2020, 15:42
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Бубочка ищет на кого свалить все свои проё.....
korvin_ral    22.04.2020, 15:22
Оценка:  -1
korvin_ral
Сразу фабрика троллей активизировалась =)
dinops    22.04.2020, 15:19
Оценка:  +1
dinops
Классные реформы..
БРОКЕР_666    22.04.2020, 15:18
Оценка:  -1
БРОКЕР_666
ржунимагу с 72% зе_билов
SAId    22.04.2020, 15:17
Оценка:  -1
SAId
война вирус а тут еще и этот цырк который не уехал...
SAId    22.04.2020, 15:15
Оценка:  0
SAId
зеля явный.........с.......
Woodbrother    22.04.2020, 15:14
Оценка:  0
Woodbrother
Как можно человека с липовым гражданством и незакрытыми судимостями назначать вице премьером? Клоуны от потепления совсем рехнулись
Graddfeydd    22.04.2020, 15:12
Оценка:  +1
Graddfeydd
Карлсон возвращается? Снова с Авакяном перегавкиваться будут?
WTF2wtf    22.04.2020, 15:11
Оценка:  0
WTF2wtf
Это не очередной прикол российских пранкеров?
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