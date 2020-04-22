Под Днепром депутат поселкового совета агитировал за "ЛДНР" – СБУ

Местный депутат активно дружил в соцсетях с боевиками и агентами российских спецслужб.

Служба безопасности Украины разоблачила председателя бюджетного комитета одного из поселковых советов Днепропетровской области, причастного к распространению через интернет сепаратистских материалов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По предварительным данным следствия, депутат поселкового совета, который одновременно является руководителем местного общественного формирования, популяризировал на собственных страницах в соцсетях террористические организации “Л/ДНР“.

Также он распространял ложную информацию, которая дискредитирует украинские военные подразделения и правоохранительные органы, в частности участников операции Объединенных сил. Для ведения противоправной деятельности агитатор использовал материалы пропагандистских сайтов России и незаконных вооруженных формирований.

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Оперативники спецслужбы установили, что в круг его “друзей“ из интернет среды входили пользователи, которые имели отношение к спецслужбам РФ и группировкам боевиков.

В рамках ранее открытого криминального производства по ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта, где обнаружили компьютерную технику с информацией, подтверждающей незаконную деятельность.

ssu.gov.ua

Напомним, в ООН подсчитали, что полмиллиона жителей ОРДЛО испытывают нехватку еды. После шести лет войны оккупированные районы Украины стали зоной потенциального голода.

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