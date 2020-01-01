“Breaking bad” по-киевски: професор-химик организовал наркобизнес

Мужчина наладил производство амфетамина.

Служба безопасности Украины пресекла деятельность подпольной нарколаборатории по производству амфетамина.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительной информации, организатором нарколаборатории стал бывший преподаватель химии - профессор одного из высших учебных заведений столицы. Злоумышленники наладили производство психотропов - амфетамина и катинона, а также прекурсора - фенилнитропропена.

Следствие установило, что две подпольные лаборатории злоумышленники обустроили по месту жительства лидера группировки в Киеве, а также в гаражном помещении арендованного частного дома в Киевской области.

Изъяты наркотики, сирье и прекурсоры СБУ

Бизнес организовал профессор-химик СБУ

Наркотики производили в двух нарколабораториях СБУ

Химические компоненты для изготовления товара фигуранты получали из некоторых стран Азии и Западной Европы, в том числе через сервисы международной почтовой связи. Сырье они хранили на территории арендованного склада в столице.

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Готовую продукцию соучастники реализовывали на специально созданном собственном сайте. Еще они подыскивали своих клиентов через специализированные интернет-платформы. Также оперативники спецслужбы установили, что полученные знаний и опыта по производству психотропных организатор группировки за деньги передавал другим подпольным “специалистам” среди представителей криминальных кругов.

Профессор еще и делился опытом СБУ

Соучастники арендовали склад СБУ

Возбуждено уголовное дело СБУ

В ходе обысков по месту расположения нарколабораторий, складских помещений и интернет-магазина правоохранители изъяли более килограмма амфетамина, более 5 килограммов катинона, более 9 килограммов фенилнитропропена, который является основным компонентом для изготовления психотропного вещества амфетамина, и более 80 литров других прекурсоров. Также выявлено почти 2 килограмма каннабиса, 2 литра ртути, более тонны химических веществ, а также оборудование для производства психотропов.

Сирье поставляли из стран Азии СБУ

Профессор имел все навыки СБУ

По предварительным выводам, из изъятых в ходе обыска веществ и прекурсоров злоумышленники планировали изготовить почти 30 килограммов психотропных веществ общей стоимостью примерно 7,5 миллиона гривен по ценам черного рынка, - сообщили в СБУ.

Сейчас решается вопрос о сообщение участникам наркогруппировки о подозрении по статьям 307, 311 и 313 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Украине изъята рекордная партия метадона. Проведено около 70 одновременных обысков по месту жительства и в транспортных средствах участников преступной группировки в Киеве и Киевской области.

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