"Год Президента Зеленского": На экраны выходит фильм о президенте

В ОП анонсировали фильм о достижениях Зеленского за год президентства.

В Офисе президента анонсировали фильм о достижениях президента Владимира Зеленского на посту главы государства. Показ начнется сегодня, 22 апреля. Посмотреть фильм можно будет в соцсетях, а также на ряде ведущих украинских телеканалов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Facebook.

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Отмечается, что после завершения карантина Владимир Зеленский соберет пресс-конференцию, на которой журналисты вживую, а не через монитор компьютера смогут задать вопросы по итогам года президентства.

Скриншот facebook.com/president.gov.ua

Напомним, ранее в команде Зеленского назвали основные изменения, которые произошли за год. Президент Украины уже выполнил 19% обещаний, которые давал на 5 лет. Еще 294 обещания, то есть 70% - в процессе выполнения.

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