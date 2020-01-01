“Коля, будешь отгребать”: Джокер общался с Багировой от имени Тищенко

Скандал получил новый поворот.

Разборки девушки Kyivstonera, волонтера Лилии Багировой и нардепа-”слуги” Николая Тищенко вышли на новый уровень. Ранее Лилии опубликовала скриншот переписки с якобы Николаем Тищенко в Телеграм, в которой тот прямо угрожал ей и ее возлюбленному, а также прикрывался тем, что является “другом президента”.

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Тогда же СМИ, ссылаясь на источники, близкие к Тищенко, писали, что сам нардеп не угрожал Багировой и не переписывался с ней. Скорее всего, это пранк в духе Джокера.

Сам же Джокер во время карантина не давал о себе знать. Между тем, сегодня он прервал молчание.

Сначала Джокер опубликовал видео, на котором рэпер Kyivstoner в юмористической манере комментирует “угрозы Тищенко”.

Вышел из карантина. Чуть не помер. Тест негативный. Температура 36,6, - написал Джокер.

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Через несколько минут пранкер опубликовал видео Багировой, которые связаны со скандалом.

Затем Джокер показал те самые скриншоты переписки с Багировой и сознался, что отнюдь не Тищенко, а он переписывался с девушкой.

Очнулся после болезни. И увидел в ленте Инстаграмм видео плачущего популярного блогера девушки kyivstonera- Лилии. Не смог пройти мимо. Разобрался. Оказалось, обидел девушку мой старый знакомый Тищенко. У неё болело сердце за пожары в Житомирской области. Тищенко решил успокоить, позвал на встречу, но что-то пошло не так. Нардеп зачем-то решил устроить пиар, расставил камеры и начал снимать. Вместо того, чтобы тушить пожары, он захотел попиариться на проблеме. Она отказалась. А вот я решил улучшить пиар Николая в Инстаграмм. Чем я вам не инста-блогер? Коля, следующий раз не признаюсь, и будешь отгребать, - написал Джокер.

Напомним, известный киевский ресторатор и нардеп от “Слуги народа” Николай Тищенко снова попал в громкий скандал. Он поссорился с волонтером Лилией Багировой из-за пожаров в Житомирской области.

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