Саакашвили уже в пятницу может стать вице-премьером

Экс-президента Грузии пригласили на заседание парламентской фракции "СН".

Фракция "Слуга народа" пригласила на свое заседание бывшего президента Грузии, экс-председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили. Его рассматривают, как возможного кандидата на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ. Об этом замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук рассказала агентству "Интерфакс-Украина".

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По словам Кравчук, Саакашвили пригласили на заседание фракции для того, чтобы он имел возможность рассказать о своих планах на посту вице-премьера.



"Да, действительно, кандидатура Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ рассматривается. Про такую возможность сообщил Давид Арахамия. Саакашвили поддерживает президент, и сейчас мы сигнально собираем информацию, поддержат ли его народные депутаты. Уже есть ряд вопросов по его полномочиям, по его планам, поэтому мы пригласили Саакашвили на заседание фракции в пятницу, чтобы он имел возможность рассказать о планах, и дать ответы на вопросы, и тогда можно будет уже делать окончательные выводы, насколько высока его поддержка фракцией", - отметила Кравчук.



Напомним, ранее стало известно, что Михаила Саакашвили могут назначить вице-премьер-министром по вопросам реформ.

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