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Побег из "Казацкой": Суд оправдал нарушителей карантина

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Суд оправдал нарушителей обсервации, прилетевших рейсом с Бали.
Несколько десятков вернувшихся из Бали сбежали из обсервации
Несколько десятков вернувшихся из Бали сбежали из обсервации
скриншот

Оболонский райсуд Киева оправдал уже четверых нарушителей обсервации, которые вернулись рейсом с Бали. Об этом сообщается на Facebook-странице юридической компании "Миллер", которая защищала их интересы в суде.

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Отмечается, что на сегодняшний день суд закрыл административные производства на четырех нарушителей. 30 марта на них были составлены протоколы, из-за того, что туристы отказались проходить обсервацию по возвращению из Бали

Суд принял решение не штрафовать их, так как админпротоколы выписали раньше, чем решение правительства вступило в силу.

Напомним, Антон Геращенко заявлял, что полиция оштрафовала всех сбежавших из обсервации в гостинице "Казацкая".

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Теги: карантин, суд, обсервация, Бали
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