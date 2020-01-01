Побег из "Казацкой": Суд оправдал нарушителей карантина

Суд оправдал нарушителей обсервации, прилетевших рейсом с Бали.

Оболонский райсуд Киева оправдал уже четверых нарушителей обсервации, которые вернулись рейсом с Бали. Об этом сообщается на Facebook-странице юридической компании "Миллер", которая защищала их интересы в суде.

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Отмечается, что на сегодняшний день суд закрыл административные производства на четырех нарушителей. 30 марта на них были составлены протоколы, из-за того, что туристы отказались проходить обсервацию по возвращению из Бали



Суд принял решение не штрафовать их, так как админпротоколы выписали раньше, чем решение правительства вступило в силу.



Напомним, Антон Геращенко заявлял, что полиция оштрафовала всех сбежавших из обсервации в гостинице "Казацкая".

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