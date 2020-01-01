В Одессе закрылся "Привоз"

Утром в среду в Одессе закрылось большинство рынков.

22 апреля практически все продуктовые рынки Одессы подчинились решению городского совета и ушли на карантин. Закрылся и знаменитый "Привоз", при этом некоторые торговцы продолжают работать за пределами рынка. Об этом пишет "Думская".

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Возле базара функционируют все небольшие магазины, где продают алкоголь, продукты, бытовую химию и корм для животных. Работает и старый молочный корпус "Привоза" - там вывесили на входе красную ленту, но пускают "своих". В здании Нового Привоза продолжает работать павильон с рыбными холодильниками.



Журналисты отмечают, что утром фермеры доставили на "Привоз" свой товар: зелень и свежие овощи. Скорее всего, рынок скоро будет открыт, несмотря на карантинные ограничения.





Напомним, ранее мэр Одессы Геннадий Труханов отказался закрыть городские рынки на карантин.

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