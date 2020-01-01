Президент Владимир Зеленский высказался о встрече.

Встреча лидеров стран "нормандского формата" в декабре 2019 года была сложной, но после нее сохранился диалог между сторонами, и при этом не произошло никакой сдачи национальных интересов. Об этом глава государства рассказал в фильме "Год президента Зеленского" пишет "Интерфакс"

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"Нормандская встреча была сложной, и все это понимают, на наивысшем уровне, который только может быть. Но никто страну же не сдал, ничего такого не подписано. Никто на коленях, как говорили… на коленях я буду стоять - ничего этого не сделано", - рассказал Зеленский.



Президент подчеркнул, что в переговоры получили очень неплохой результат.



"Мне кажется, что мы вышли с очень, очень неплохим результатом. Не оборвался этот диалог, потому что после таких встреч люди могут снова заморозить свои отношения на несколько лет, и тогда не будет никакого прогресса", - отметил он.



Напомним, сегодня на экраны вышел фильм "Год Президента Зеленского".

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