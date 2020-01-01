Пытали детей: Прокуроры взялись за авторов фильма "Дау. Дегенерация"

Прокуратура расследует возможные издевательства над детьми-сиротами во время съемок скандального фильма.

Ювенальные прокуроры прокуратуры Харьковской области зарегистрировали уголовное производство против создателей художественного фильма “Дау. Дегенерация“. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

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Дело открыли по ч. 2 ст. 127 (пытки группой лиц по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 300 УК Украины (изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия, по предварительному сговору группой лиц с принуждением несовершеннолетних).

По результатам анализа данных из сети Интернет, выявлены факты, которые могут свидетельствовать о нарушении прав и свобод детей и интересов государства в сфере охраны детства во время съемок фильма “ДАУ.Дегенерация“ на территории города Харькова, - сообщили в прокуратуре.

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По информации правоохранителей, в процессе кинопроизводства несовершеннолетним – вероятно, из числа детей-сирот – группой лиц могли быть причинены физическая боль или моральное страдание путем насильственных действий. Кроме того, с обнародованных кадров фильма следует, что видео, из которого получены эти изображения, может иметь признаки произведения, пропагандирующего культ насилия и жестокости или дискриминации.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственное управление Главного управления Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством ювенальных прокуроров прокуратуры области.

Напомним, фильм “Дау. Дегенерация“ попал в скандал из-за пыток младенцев из Харькова. Детский омбудсмен Николай Кулеба потребовал расследовать съемки фильма российского режиссера.

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