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"За мою каденцию мы закончим эту войну" – Зеленский о Донбассе

Комментариев: 5
Президент уверен, что ему удастся добиться мира на востоке Украины.
Владимир Зеленский уверен в своих качествах миротворца
Владимир Зеленский уверен в своих качествах миротворца
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский намерен добиться завершения войны в Донбассе до окончания срока своего пребывания на посту главы государства. Об этом он заявил в фильме “Год президента Зеленского“, который транслировался на телеканале Украина в среду, 22 апреля, пишет “НВ“.

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“Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично“, - сказал он в.

Зеленский отметил, что сейчас еженедельно будут проходить встречи Трехсторонней контактной группы в режиме видеосвязи.

То есть мы ускорили этот процесс, и будут результаты. После каждой Минской встречи должна быть бумага, мы о чем-то договорились и шаг вперед мы сделали, - отметил он.

По его словам, “если Минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику“.

Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если Минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы - год еще не прошел, - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что во время встречи в “Нормандском формате“ “никто на коленях не стоял“. Встреча лидеров стран “нормандского формата“ в декабре 2019 года была сложной, но после нее сохранился диалог между сторонами, и при этом не произошло никакой сдачи национальных интересов.

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Теги: Зеленский, конфликт на Донбассе, нормандский формат
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Комментариев (5)
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Виктор    22.04.2020, 18:25
Оценка:  +2
Виктор
Уверенность, это хорошо. Только в Крым воду не давай.
SINOBI-LIFE    22.04.2020, 18:00
Оценка:  -3
SINOBI-LIFE
Писюанист,а ты досидишь или сядешь???
Распятый_мальчик    22.04.2020, 18:05
Оценка:  0
Распятый_мальчик
Это же как, жизнь, должна, опустить, чтобы за грош, вылизывать хряку, проигравшему вчистую выборы, не кому-нибудь, а "писюанисту"?
Распятый_мальчик    22.04.2020, 17:58
Оценка:  -1
Распятый_мальчик
Заметьте - не: "обещаю, за 2 месяца", перед выборами, чтобы собрать голоса, а: "уверен, что за мою каденцию", после выборов, получив 3/4 голосов. Почувствуйте разницу...
ВосставшийИзБана    22.04.2020, 17:43
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Ну понятно. Саудиты засунули Московию в самую задницу, а этот хитрый еврей собрался лавры пожинать.
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