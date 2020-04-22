"За мою каденцию мы закончим эту войну" – Зеленский о Донбассе

Президент уверен, что ему удастся добиться мира на востоке Украины.

Президент Владимир Зеленский намерен добиться завершения войны в Донбассе до окончания срока своего пребывания на посту главы государства. Об этом он заявил в фильме “Год президента Зеленского“, который транслировался на телеканале Украина в среду, 22 апреля, пишет “НВ“.

Читай также: Зеленский: Необходимо перезапустить судебную систему Украины

“Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично“, - сказал он в.

Зеленский отметил, что сейчас еженедельно будут проходить встречи Трехсторонней контактной группы в режиме видеосвязи.

То есть мы ускорили этот процесс, и будут результаты. После каждой Минской встречи должна быть бумага, мы о чем-то договорились и шаг вперед мы сделали, - отметил он.

По его словам, “если Минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику“.

Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если Минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы - год еще не прошел, - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что во время встречи в “Нормандском формате“ “никто на коленях не стоял“. Встреча лидеров стран “нормандского формата“ в декабре 2019 года была сложной, но после нее сохранился диалог между сторонами, и при этом не произошло никакой сдачи национальных интересов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.