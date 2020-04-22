Зеленский видит в Саакашвили потенциал - Офис Президента

В ОП рассказали о возможном назначении Саакашвили на пост вице-премьера.

Президент Владимир Зеленский считает, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили имеет потенциал для поддержки правительства Украины. Для этого Саакашвили предложили обсудить свои идеи с Кабмином и Парламентов. Об этом пишет агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

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"Президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-президентом Грузии Михэилом Саакашвили и пообщался о его видении возможной помощи в развитии Украины. Михэил Саакашвили известен на международной арене и уже показал опыт успешного внедрения реформ.Президент Зеленский считает, что у господина Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своим видением и разработками с правительством и парламентом Украины", - отметили в ОП.

Напомним, президент Зеленский уверен, что ему удастся добиться мира на востоке Украины.

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